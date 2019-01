Acord de mínims entre Moncloa i Govern: valoren crear una taula de negociació política

El Govern, sobre les explicacions de Calvo per les detencions: "Aquesta justificació ens sembla inacceptable i esperem més explicacions, per exemple durant la compareixença de la delegada Cunillera al Parlament"

Valorar la creació d'una taula de negociació entre partits. Aquesta és la novetat que se'n deriva de la reunió que han mantingut la Moncloa i el Govern aquest dijous. L'avenç és de mínims, ja que no es dona per feta la seva constitució, però sí que es dibuixa un escenari de crear un espai de diàleg entre partits al marge de la comissió bilateral Estat-Generalitat que ja existeix per debatre sobre el conflicte polític a Catalunya.La trobada que han mantingut el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi amb la vicepresidenta Carmen Calvo inclou valorar la creació d'aquest espai de diàleg "efectiu" per vehicular una "proposta política" sobre el futur de Catalunya, el compromís que ambdues parts ja van assumir durant la cimera entre Quim Torra i Pedro Sánchez a Pedralbes. Per concretar-ho i calendaritzar-ho, hi haurà una segona part de la reunió que se celebrarà a Barcelona la setmana que ve.De fet, la creació d'un espai amb mediació neutral per abordar una sortida democràtica al conflicte així com el rebuig a la via repressiva són dues de les exigències que en les darreres setmanes ha fet l'independentisme per entrar en la negociació dels pressupostos generals de l'Estat. El govern de Sánchez necessita els vots d'ERC i del PDECat perquè els comptes prosperin. Per ara, però, no tenen el suport de la Generalitat perquè Sánchez no ha fet cap "gest polític" en relació al procés, i l'opció més probable a hores d'ara és l'esmena a la totalitat. Aquesta és la posició que fins ara han defenat Torra des de Palau i Carles Puigdemont des de Waterloo, així com ERC, per bé que hi ha sectors del PDECat partidaris de la tramitació i membres del Govern que defensen aquesta opció en privat per "donar temps al diàleg". En públic, però, són pocs els qui s'hi atreveixen. Caldrà veure si es mouen les posicions un cop es creï aquesta taula de negociació.Aragonès i Artadi portaven com a primer punt de l'ordre del dia la "protesta i indignació" per l'operació policial que es va produir aquest dimecres a les comarques gironines amb un balanç de 16 activistes i alcaldes detinguts sense ordre judicial. Els dos dirigents han demanat explicacions a Calvo, que segons fonts del Govern ha explicat que una qüestió que competia el Consell General del Poder Judicial i no pas el ministeri d'Interior. "Aquesta justificació ens sembla inacceptable i esperem més explicacions, per exemple durant la compareixença de la delegada Cunillera al Parlament", sostenen des de l'executiu català.La reunió d'aquest dijous neix de la cimera de governs del 20 de desembre, celebrada al Palau de Pedralbes de Barcelona. Allà s'hi va acordar encetar un diàleg en el marc de la "seguretat jurídica", i es va planificar una reunió entre membres del Govern i la Moncloa. La trobada d'aquest dijous ha estat, però, la cita preparatòria d'aquesta reunió acordada al desembre i que s'ha de celebrar aviat. Els responsables de la Generalitat insisteixen que cal posar "mètode" als contactes i que prefereixen abordar-los en persona.

