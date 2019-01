​Grande-Marlaska defensa les detencions de Girona perquè els agents van actuar com a «policia judicial»

El Ministeri de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defensat aquest dijous que l'operatiu policial del dia anterior a les comarques gironines en què es van detenir 15 persones pel tall de les vies de l'AVE en l'aniversari de l'1-O es va fer conforme a la legalitat, perquè els agents van actuar com a "policia judicial"."Aquest govern té molt clara la separació de poders, i els cossos de seguretat estan per col·laborar amb el poder judicial i seguir-ne les indicacions i directrius, com va ocòrrer ahir", ha afirmat el ministre, que és també magistrat, i que fins al seu nomenament va ser vocal del Consell General del Poder Judicial.Les declaracions de Grande-Marlaska -les primeres des del govern espanyol després de les detencions- al·ludeixen al punt més polèmic dels fets d'ahir: que la policia espanyola no tenia ordres concretes de detenció del jutjat, i que va actuar per pròpia iniciativa a l'hora de detenir més d'una quinzena de ciutadans, entre ells dos representants electes, els alcaldes de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, i Celrà (Gironès), Dani Cornellà, tots dos de la CUP.

