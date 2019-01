Rodalies va tenir un 2,4% més d'usuaris el 2018

Rodalies de Catalunya va transportar 125,3 milions d'usuaris durant el 2018. Això suposa un augment del 2,4% i tres milions respecte al 2017. Amb aquestes xifres, Rodalies encadena cinc anys consecutius de pujades en quant a nombre de passatgers.La directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo, ha explicat aquest dijous que aquestes xifres "consoliden" el servei després de la seva afectació per la crisi econòmica, i que aquestes xifres de passatgers corresponen a nivells de l'any 2007, l'últim abans de la crisi.A banda d'aquestes xifres positives, Rodalies de Catalunya també ha ensenyat la seva altra cara. El 2018, a falta de tancar xifres globals, van créixer les incidències. L’organització ha destacat que la majoria es van produir a l’agost, per causes externes, com les provocades pel temps, a més de les que s'han derivat d'obres de Renfe per millorar la infraestructura.Degut a les incidències, la puntualitat dels trens ha baixat al 92%, “lleugerament per sota” d'anys anteriors, tal com ha assegurat Castillo. Sobre el nivell de frau, ha dit que es manté a un nivell pràcticament similar al dels anys anteriors -en un 3% aproximadament- i en línia amb el d'altres operadors de transport.

