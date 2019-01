​Abertis reclama 19.000 euros a tres membres dels CDR per aixecar les barreres de l'AP-7

VÍDEO Entren a declarar als jutjats de Granollers els dos membres dels CDR acusats de desordres públics a l'AP-7. Van acompanyats d'un grup de persones que els hi donen suport. pic.twitter.com/8y9HcNZEn5 — NacióGranollers (@NacioGranollers) 17 de gener de 2019

VÍDEO Un centenar de persones s'apleguen a les portes dels jutjats de Granollers per donar suport als 3 membres dels CDR citats a declarar. Un dels joves ha decidit no presentar-se. pic.twitter.com/dmN2n1qrwi — NacióGranollers (@NacioGranollers) 17 de gener de 2019

Abertis reclama 19.000 euros als tres membres de diversos CDR del Baix Montseny que aquest dijous estaven citats a declarar al jutjat d’instrucció número 3 de Granollers per l’acció que es va dur a terme la passada Setmana Santa, quan l’1 d’abril a la tarda es va obrir el peatge de l’AP-7 a la Roca del Vallès en plena operació tornada . Dos d’ells s’han presentat a la cita però no han declarat, mentre que el tercer no hi ha assistit. Un centenar de persones s’han aplegat a les portes dels jutjats per donar suport als investigats.L’advocat dels dos dels imputats i membre d’Alerta Solidària, David Aranda, ha explicat que Abertis reclama els 19.000 euros en concepte de lucre cessant pels diners que va deixar de guanyar la concessionària mentre les barreres van quedar obertes. En canvi, han renunciat als 360 euros en concepte de danys materials a les instal·lacions.Aranda ha precisat que en un primer moment els Mossos d’Esquadra van obrir una acta per infracció de la coneguda com a llei Mordassa, però que al cap d’un mes Abertis va interposar una denúncia per desordres públics, fet que va provocar l’inici d’una investigació penal de la policia. “Em veig obligat a denunciar aquesta connivència entre els Mossos d’Esquadra i empreses privades. Sembla que s’intenten forçar els delictes penals, fent encaixar els fets només per l’interès d’algunes empreses. Vaja, el mateix que va passar ahir a Girona amb Adif”, ha etzibat. “Els Mossos tenen l’obligació de perseguir delictes, però si creuen que uns fets no són delictius no tenen per què actuar”, ha afegit.Aranda ha explicat que les dues persones que sí que han anat als jutjats no han declarat “per no col·laborar amb aquesta farsa”. En aquest sentit, creu que tot plegat es tracta d’una aberració jurídica” i que el que va succeir no és un delicte, “com a molt” una infracció administrativa: “És un despropòsit que el jutjat admeti a tràmit un procediment d’aquest tipus per un tall de carreteres pacífic”.Per la seva banda, Hug Luchetti, amic de la noia de Cardedeu que no ha assistit a la citació, ha explicat als mitjans que no s’ha presentat “per no col·laborar amb una justícia que no fa el paper que li pertoca, sinó que actua de forma bel·ligerant contra l’independentisme. No col·laborarem”.D'altra banda, i segons es va fer públic aquest dimecres, seran també els jutjats de Granollers els que investiguin la participació d'Adrià Carrasco en aquesta mateixa acció al peatge de La Roca, després que l'Audiència Nacional desestimés els càrrecs per terrorisme que se l'imputaven, tant a ell com a Tamara Carrasco.Així, per a Adrià Carrasco es remet al jutjat de Granollers el tall del peatge de La Roca, i el tall del peatge de Vallcarca de la C-32 s'investigarà al jutjat de Vilanova. El jutjat de Gavà –partit judicial al qual pertany Viladecans, on viu– investigarà la presumpta incitació de Tamara Carrasco a tallar carreteres, tot i que ella no hi participés, que se sàpiga.

