ERC no confia en una absolució absoluta dels presos polítics

Les defenses dels processats per l'1-O ultimem les seves estratègies amb la perspectiva que l'arrencada del judici es produeixi a principis de febrer. Des d'ERC, però, no es confia en un escenari "d'absolució absoluta", que és justament el que demanaran els advocats. Així ho explica Andreu Van den Eynde, encarregat de la defensa d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, que dona per fet que la causa acabarà al tribunal d'Estrasburg. L'objectiu, ha dit, serà arribar-hi sense "la sentència més severa", és a dir, sense una condemna pels delictes de rebel·lió i sedició.Per aquests motius, la defensa dels processats serà tant política com jurídica. Serà en la fase de les conclusions definitives, ha apuntat Van den Eynde, quan les acusacions -que engloba la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat- podran reformular els seus arguments jurídics i tindran l'oportunitat d'"abandonar acusacions forassenyades" com la rebel·lió. Abans que arribi aquest moment, però, la defensa de Junqueras i Romeva pivotarà en reconstruir un relat dels fets que considera que no es correspon amb el dels escrits d'acusació, fer una comparativa amb el dret penal i denunciar que aquest és un judici d'"instrumentalització per silenciar la dissidència".D'entrada, s'ha demanat la impugnació de totes les proves del jutjat d'instrucció número 13 per considerar-la una causa "il·legal i prospectiva" que ha vulnerat molts drets fonamentals i que són de les quals es nodreix el Suprem. També s'ha demanat la impugnació de la pericial d'intel·ligència que proposa la Fiscalia perquè les veus de policies no siguin considerades com experts, així com diferents DVD's aportats.El tret de sortida de la defensa dels presos polítics d'ERC es farà a partir del 29 de gener amb una conferència d'Oriol Junqueras a Barcelona. El partit no ha precisat quin serà el format més enllà de deixar clar que el líder dels republicans està escrivint de puny i lletra aquesta intervenció en aquests moments. En paral·lel al judici, el partit també preveu una bateria d'actes a diferents ciutats de l'estat espanyol per explicar com s'està "perseguint la dissidència" i com està "en risc la democràcia" també amb la mirada posada ja en la campanya de les eleccions europees. Es faran a entre sis i vuit ciutats, com ara Madrid, Saragossa, Las Palmas, Gijón, Màlaga, Sevilla, Múrcia, Valladolid, Granada i Còrdoba, així com València i Palma.La defensa de Junqueras i Romeva assegura que hi ha una "unitat d'acció" de l'estratègia dels advocats tenint present els "matisos i la diversitat" dels processats i que, per tant, no hi ha cap tipus de "preocupació" per la coordinació. Entre els presos hi ha una dinàmica d'entesa i de relació, així com el convenciment que comparteixen un futur polític, argumenten. No serà fins al darrer moment, almenys en el cas de Junqueras i Romeva, quan decidiran si respondran durant el judici a totes les preguntes de l'acusació. Les defenses demanaran també el dret a poder declarar en català.

