Així serà el comiat als presos de Lledoners: música, gegants, motards i un «bona nit» especial

Aquest cap de setmana serà, en principi, el darrer que els presos polítics passaran a la presó de Lledoners abans de ser traslladats a Madrid per prendre part en el judici de l'1-O . Amb la voluntat de seguir donant-los escalf i fer-los costat, milers de ciutadans es desplaçaran fins l'esplanada de darrere el centre penitenciari bagenc; un espai que, tant dissabte com diumenge, acollirà nombroses activitats que tindran la cultura com a eix central.Tot plegat engegarà aquest dissabte a les onze del matí amb l'arribada de 83 colles geganteres (unes 1.800 persones) vingudes d'arreu de Catalunya, que celebraran una Diada Gegantera amb balls i danses populars. De la Catalunya Central hi seran presents colles del Bages (Callús, Manresa, Cardona, Sant Vicenç de Castellet, Santpedor i Sant Feliu Sasserra), el Moianès ( Santa Maria d'Oló), el Berguedà (Gironella, Sant Julià de Cerdanyola, Montmajor i l'Ametlla Merola), Solsona (Guixeres); Osona (l'Esquirol, Vic, Balenyà, Montesquiu i Folgueroles), i l'Anoia (Sant Martí de Tous, Vilanova d'Espoia, Llacuna, Igualada i Beguda Alta).També hi prendran part agrupacions de la Garrotxa (Olot), Barcelona (Montbau, Guinardó, Sarrià, Xerrac, Plaça Nova, l'Hospitalet de Llobregat i Badalona), el Vallès (Sabadell, Castellar del Vallès, Matadepera, Vacarisses, La Garriga, Sant Cugat, Ullastrell, Sant Esteve de Palautordera, Santa Perpètua de Mogoda, Vallgorguina i Sentmenat), el Ripollès (Ribes de Freser, Campdevànol i Vallfogona), el Penedès (Sant Llorenç d'Hortons, Sant Pere Molanta, Lavern i La Granada), la Selva (Vilobí d'Onyar, Arbúcies, Sellera de Ter i Sant Hilari Sacalm), l'Urgell (Bellvís, Preixana, Tàrrega i Mollerussa), el Maresme (Sant Andreu de Llavaneres, Dosrius, Tordera, Masnou i Arenys de Munt), l'Empordà (Roses), el Llobregat (Martorell i Palma de Cervelló), el Segrià (Cappont, Torrefarrera, Maials i Alcanó), les Garrigues (Espiga Calba i Cervià de les Garrigues); la Noguera (La Ràpita del Penedès); pallareses (Alsamora), i el Baix Camp (Prades).A banda de l'aplec geganter, dissabte a les onze del matí també hi haurà una altra concentració, en aquest cas protagonitzada pels membres del grup Escamots Catalans Motards.Culminarà el dia 19 un acte molt especial, que encapçalarà el mític Joan BonaNit. Aquell vespre serà el 200è que aquest jove bagenc els dirà bona nit. És per això que ho farà d'una manera especial, amb l'actuació dels Diables del pont vell de Roda de Ter (a un quart de nou del vespre) i amb la cantada conjunta de la versió nadalenca del Bona Nit dels Pets , composta expressament per la causa (a tres quarts de nou).L'endemà, diumenge 20, s'inaugurarà amb l'arribada, a dos quarts de dotze del migdia (aproximadament), dels participants de la caminada Olot-Lledoners, que, sota l'organització d'Òmnium Garrotxa i la plataforma Bianya Sobiranista, va començar el passat diumenge i ha fet (o farà) parada a les poblacions de Joanetes, Sant Pere de Torelló, Manlleu, Vic, Santa Maria d'Oló, Artés i Manresa.Un cop els caminadors siguin al pla de Lledoners, a les dotze del migdia els músics de Música per la Llibertat interpretaran el ja tradicional repertori reivindicatiu. Els agafaran el relleu els components de l'Orfeó Català, que a partir de dos quarts d'una oferiran un concert amb cançons populars.

