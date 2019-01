Les dones amb un fals positiu a les mamografies tenen el doble de risc de desenvolupar un càncer de mama

Investigadors de l'institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), en col·laboració amb professionals de Dinamarca i Noruega, han trobat la influència dels falsos positius en les mamografies de control i el posterior desenvolupament d'un càncer de mama.Amb 3,5 milions de proves, els investigadors van detectar més de 10.000 tumors. Es va fer el seguiment de més de 110.000 falsos positius, és a dir, anomalies mamogràfiques de les quals, a posteriori, se'n descarta la malignitat. Els investigadors han conclòs que el risc de desenvolupar un càncer de mama és el doble durant els 10 anys posteriors al fals positiu.Segons Marta Román, del grup de recerca en Epidemiologia i Avaluació de l'IMIM, els resultats no volen dir que en detectar un fals positiu, la lesió es transformi en un tumor sinó que la pacient és ''susceptible biològicament'' a desenvolupar lesions a les mames, un risc que es manté durant com a mínim 10 anys.Román explica que es tracta de dones ''propenses'' a tenir anormalitats a la mama tot i que normalment no es transformaran en tumor, ja que el risc continua sent baix. Segons els investigadors, són lesions que poden ser marcadors del risc de desenvolupar càncer de mama al llarg de la vida de la pacient.En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que una part dels tumors que es detecten després d'un fals positiu, ho fan en període entre proves. Les lesions poden ser més agressives que les que es detecten amb les proves rutinàries.

