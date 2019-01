L'alcalde de Celrà no acudirà a declarar com a resposta a la detenció

L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà (CUP), ha afirmat aquest dilluns que no acudirà a declarar davant del jutge quan així se li requereixi com a resposta a la detenció d'ahir. Un episodi que ha definit com "un espectacle dirigit a la premsa perquè la gent ho veiés i s'atemorís".Cornellà va ser una de les setze persones detingudes -totes ja en llibertat després de comparèixer a comissaria- per desordres públics en una operació al matí i a la tarda efectuada per la Policia Nacional, per la seva suposada participació en l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1-O, el passat 1 d'octubre del 2018.Entre els detinguts també hi havia l'alcalde de la CUP de Verges, Ignasi Sabater; diversos activistes vinculats als comitès de defensa de la República (CDR) i l'ANC; el fotoperiodista Carles Palacio; dos universitaris del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC); i un membre de l'organització juvenil La Forja.En declaracions a TV3, Cornellà ha evitat indicar si efectivament va participar en l'ocupació de les vies, doncs ha explicat que els agents li van mostrar fotos d'una persona amb barba i ulleres de sol que tant podia ser ell com un altre individu."Això demostra que no era més que una operació policial que anava més enllà, per intimidar-nos a tots i a totes", ha asseverat Cornellà, que tot i així ha afirmat haver participat "en moltíssimes mobilitzacions durant moltíssims anys" i ha assegurat que no deixarà de fer-ho.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)