El Parlament activa la comissió sobre drets civils amb les absències de Cs i PP

El Parlament ha constituït aquest dijous la comissió d'estudi sobre els drets civils i polítics amb les absències de Cs i PP, que no hi participaran. Cap diputat de la CUP ha assistit en la sessió constitutiva al·legant motius d'agenda però sí que participaran dels treballs.El president del Parlament, Roger Torrent, ha recordat que la comissió és una iniciativa seva i que la "vulneració de drets" afecta el conjunt del país. En aquest context, han estat molt presents les detencions d'aquest dimecres pel tall de l'AVE en l'aniversari de l'1-O.El president de la comissió, Ernest Maragall -càrrec avançat per- ha lamentat les absències d'alguns grups. "Les absències i els silencis defineixen i expliquen el que cadascú representa, defensa i com actua", ha afegit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)