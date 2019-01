La Unió Europea condiciona la pròrroga del Brexit a un acord entre govern i oposició

La Unió Europea ha endurit les seves condicions per donar una pròrroga al Regne Unit pel Brexit, segons ha avançat El País . Tot i això, després de la dura derrota de Theresa May dimarts passat, Brussel·les continua disposada a donar més temps al govern britànic per completar la desconnexió.Entre altres, la Unió Europea demanarà un acord entre govern i oposició que garanteixi el procés del Brexit amb les condicions pactades entre britànics i europeus. Fonts comunitàries asseguren que la contundència de la derrota de May (230 vots de diferència, la més gran d’un govern al parlament britànic) ha estat clau perquè Europa posés exigències a una possible pròrroga.L’objectiu d’aquestes exigències seria que el Regne Unit acceptés mantenir-se a la Unió Duanera per així evitar una possible frontera entre Irlanda del Nord (territori britànic) i la república d’Irlanda (membre de la Unió Europea). Aquestes dues condicions són intocables i sense una d’aquestes, no podria haver-hi desconnexió el 29 de març.Theresa May ha començat una ronda de contactes amb els partits favorables a l’acord amb Europa per intentar desencallar la situació. No obstant això, no arribaria als suports necessaris per tirar endavant el seu acord. Per això, la Unió Europea demana un acord entre el govern i els laboristes de Jeremy Corbyn per aconseguir els vots per ratificar-ho.Des de Brussel·les, encara tenen esperances que el parlament britànic aprovi l’acord. Europa no espera reunir-se amb May abans del pròxim dilluns, quan el parlament l’ha demanat presentar un pla B del Brexit.

