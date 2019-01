Més d'una vintena de col·lectius feministes fan una crida a la mobilització contra la ultradreta

Més d'una vintena de col·lectius feministes han elaborat un manifest per fer una crida a la mobilització contra la ultradreta. Només dos dies després de les concentracions arreu de l'Estat contra el pacte entre PP i Cs amb VOX a Andalusia i en suport a les dones d'aquesta comunitat, les entitats en defensa dels drets de les dones han volgut denunciar l'auge del discurs de l'extrema dreta traduït en un qüestionament de la violència masclista, el rebuig de l'avortament, les polítiques contra la immigració, les polítiques neoliberals i la distorsió del discurs feminista.En un manifest, el col·lectiu ha rebutjat també la tesi dels ''autoanomenats d'esquerres'' que atribueix una major presència de les reivindicacions feministes l'ascens de la ultradreta. Per les entitats feministes, el moviment ha defensat ''canviar d'arrel'' tot el sistema per millorar la vida de ''més de la meitat de la classe treballadora afectada per aquestes polítiques reformistes i insuficients''.El col·lectiu feminista, doncs, fa una crida a activar ''la solidaritat'' entre les persones afectades per la ideologia d'ultradreta i a reforçar ''les nostres aliances'' i emplacen les dones a ser una ''part activa'' de les mobilitzacions contra l'extrema dreta.Per les entitats, les victòries de Bolsonaro al Brasil, Trump als EUA i l'ascens de partits com el Front Nacional a França, la presència de Mateo Salvini a Itàlia també, o els resultats de VOX a Andalusia ''vesteixen'' de democràcia, llibertat d'expressió i voluntat de canvi, una ideologia ''misògina, racista, colonial, homòfoba, transfòbica i neoliberal'', que per les entitats va en contra de qualsevol possibilitat de ''tenir una vida digna''.Per això, denuncien que aquests partits neguen la violència masclista, van en contra del dret de l'avortament, volen perpetuar els rols i les identitats de gènere i fomenten l'odi a les persones migrades.

