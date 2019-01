Tens 45 euros? Vols apadrinar una ovella de la raça xisqueta?

L' Obrador Xisqueta i la Guerrilla del Ganxet impulsen el projecte Apadrina una ovella xisqueta , una nova iniciativa que té com a objectiu ajudar els pastors en el manteniment d'una ovella adulta i col·laborar econòmicament amb l'associació Obrador Xisqueta.Les persones que optin per apadrinar una de les ovelles que figuren al web del projecte , col·laboraran, per una banda, en mantenir una ovella adulta amb tot el que suposa (alimentació i tractaments veterinaris). Per l'altra, donaran suport financer a l’associació Obrador Xisqueta perquè continuï la seva tasca de divulgació de la raça Xisqueta (raça autòctona de protecció especial) a través de la producció tèxtil, els tallers per donar a conèixer la llana i les tècniques per treballar-la, així com les mateixes Vivències Xisqueta , que apropen a visitants any rere any a les pastures de muntanya i a diferents activitats vinculades amb el projecte.El cost de manteniment d'una ovella a l'any és de 45 euros aproximadament i les persones que apadrinin podran pagar la totalitat de l'import o triar entre les diferents modalitats. A canvi, els padrins de l'ovella obtindran com a recompensa una foto amb la descripció de l'animal, una foto del seu pastor i el dret a poder-la visitar un cop l'any.L'apadrinament començarà amb dos pastors i cinc ovelles de cadascun d'ells i el projecte s'anirà ampliant a altres pastors de la Vall d'Àssua, al Pallars Sobirà. A més, cada ovella podrà tenir més d'un padrí. Els primers 45 euros per ovella aniran al ramader i els restants a l'associació. Al web del projecte ja es poden triar les ovelles de Casa Perales de Llessui i de Casa Francesca de Seurí.L'ovella xisqueta actualment està declarada de protecció especial i durant uns anys va estar en risc d'extinció. Fa 10 anys, l'Associació Obrador Xisqueta va néixer amb la voluntat de pagar un preu just als pastors de la Vall d'Àssua per la llana de les seves ovelles, al mateix temps que difonia el seu ofici i promovia l'artesania.Ara dona un pas més i facilita l'apadrinament d'ovelles, de la mà de la Guerrilla del Ganxet. Aquest col·lectiu de Barcelona especialitzat en intervencions culturals, va proposar la campanya d'apadrinament fa uns anys per destinar a la causa els 5.000 euros del premi Smart Futur Minds.

