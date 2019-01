La Moncloa limita a la comissió bilateral les negociacions entre l'Estat i la Generalitat

El govern espanyol ha d'afrontar la crisi de Catalunya amb "polítiques", però la negociació entre el govern de la Generalitat i el govern de l’Estat s’ha de circumscriure als "problemes reals" dels catalans i a la comissió bilateral. És la resposta que la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha donat en declaracions a Antena 3 a les peticions de les forces independentistes per a la creació d'una mesa de negociació política."El govern de la Generalitat ha d'entendre que el seu dia a dia és Catalunya i els problemes de Catalunya", ha sentenciat poc abans de reunir-se a Madrid amb el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i la consellera de la Presidència, Elsa Artadi. Segons Calvo, els dos executius ja celebren una "mesa política" cada vegada que es reuneixen en àmbits com la comissió bilateral."El govern d'Espanya és govern de Catalunya i ha d'estar coordinat amb el govern de Catalunya per resoldre els problemes reals de Catalunya, i d'això és del que parlem", ha dit. "Quina negociació? La negociació és aquesta", ha conclòs.Calvo ha insistit a assegurar que el govern de la Generalitat ha d'actuar tenint en compte no només els catalans que són independentistes sinó els que no ho són. "No tenen majoria social per intentar trencar Espanya i han de respectar no només els altres partits sinó a la resta dels catalans que no són independentistes", "aquesta és la negociació", ha ressaltat.

