Carmen Maura: «Em posa negra donar diners als catalans, són els que menys ho necessiten»

L’actriu madrilenya i musa de Pedro Almodóvar, Carmen Maura, no s’ha tallat un pèl a l’hora d’opinar sobre la situació política actual a Espanya i Catalunya. Ho ha explicat en una entrevista publicada a El Mundo. I ho ha fet amb afirmacions com aquestes: “Cada cop que veig que per seduir els catalans els hi donen diners em posa negra”. I ho argumenta de manera sorprenent: “Perquè precisament no és la comunitat que més ho necessita. En tot cas, és la comunitat que més gasta en tonteries”.I segueix: “Anem a un festival i veus una oficina espanyola i una altra catalana. I això de les ambaixades”. I conclou: “No, no és així. Anem a solucionar que hi hagi treball per a tot el món, anem a rebre la gent de les pasteres com Deu mana... “.Segons l’actriu, el sobiranisme és el culpable del radicalisme espanyol: “Això fa que els altres vagin amb les banderetes”.

