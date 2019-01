Dia clau pel rescat del nen de dos anys que va caure en un pou a Màlaga

Des de diumenge la Guàrdia Civil, Bombers, espeleòlegs i experts en rescats treballen per trobar el menor de dos anys que va caure en un pou a Totalán, a Màlaga. Què se sap fins ara i com ha evolucionat la investigació dels fets? Quin ha estat l'ordre dels esdeveniments? En quin punt es troba la recerca?Diumenge al migdia la família del Julen havien decidit passar el dia fora, en una parcel·la que inauguraven aquell mateix dia. En un moment, el nen de dos anys va enfilar-se damunt del pou que no estava tapat i va caure.El pare de la criatura el va veure abans de caure pel forat del pou. Assegura que va caure amb els braços enlaire, per tant, dret. De moment no s'ha pogut confirmar aquesta informació.Segons els espeleòlegs, el pou en qüestió fa uns 30 centímetres de diàmetre i mesura uns 100 metres de profunditat.Les explicacions del pare del nen es van confirmar aquest dimecres, quan els experts desplaçats al lloc dels fets van trobar cabells i que l'ADN que posteriorment es va analitzar, coincidia amb el del Julen . Per tant, es reforçava la teoria que el nen realment havia caigut al pou.Aquest dimarts van començar les obres de dos túnels nous que pretenen convergir al punt on es troba el Julen, és a dir, es tracta de túnels horitzontals. Segons van informar, preveuen acabar les obres d'aquests túnels aquest dijous i, per tant, localitzar el nen.L'empresa sueca Stockholm Precision Tools AB, dedicada a la geolocalització i que va participar l'agost de 2010 en el rescat de 33 miners xilens atrapats a 700 metres sota terra, s'ha sumat aquest dimarts al rescat de Julen. Segons recull el 324 , l'empresari que va fer el pou assegura que el va segellar i que "algú l'ha tornat a obrir".Un tub aspirador continua xuclant terra i s'ha aconseguit arribar als 80 metres, a 27 de la profunditat total.Els pares de Julen tenien un altre fill, de tres anys, que va morir el 2017 d'un atac de cor.El pare de la criatura ha agraït les mostres de suport però lamenta que "hagin arribat pocs mitjans". Assegura que la primera dotació de bombers que va desplaçar-se al lloc dels fets "no portaven llanternes i van haver de fer servir el mòbil".

