Jordi Sànchez aposta per investir Puigdemont

El president del grup parlamentari de JxCat, Jordi Sànchez, és partidari de tornar a intentar investir Carles Puigdemont. En una entrevista que publica El Confidencial aquest dijous, el també fundador i impulsor de la Crida opina que l'actual president de la Generalitat, Quim Torra, té un "tarannà diferent" a la del seu predecessor.En aquest sentit, Sànchez defensa una legislatura "llarga" al Parlament, on es pugui modificar el reglament de la cambra -una de les grans prioritats de JxCat-, amb l'objectiu d'habilitar la investidura a distància. Així, l'expresident de l'ANC diu que cal crear les "condicions necessàries" perquè Puigdemont sigui investit de nou, i torni a Catalunya. Sobre Torra, Sànchez opina que "no està amortitzat" i que s'expressa de manera "molt directa, res mediatitzada pel seu equip de comunicació"."Diu el que pensa sense pensar en les conseqüències i en possibles derivades. És un president que manté una relació nova amb els votants", conclou a l'entrevista. Sànchez, Puigdemont i Torra són els tres principals impulsors i fundadors de la Crida que, per cert, ja consta com a "partit polític" al registre del Ministeri de l'Interior, una setmana abans del congrés constituent que celebrarà el 26 de gener a Barcelona.

