Tres noies joves mantindran viva la flama del campaner a Santpedor

Anna Espinal, Gemma i Laia Mascaró són les noves campaneres de Santpedor. Després de la prematura mort del fins ara campaner, Jordi Espinalt , pare de l'Anna i tiet de la Gemma i la Laia, les joves han decidit assumir un repte que, reconeixen, mai no s'havien plantejat. "La tradició no es podia morir amb ell", diu la Laia, de tan sols 21 anys.Així, van demanar a l'Ajuntament de Santpedor agafar-ne el relleu i aquest les ha nomenat campaneres. Seran la quarta generació de la família Espinalt que faran repicar les campanes de l'església de Sant Pere d'Or. I ho faran oficialment, per primera vegada, el proper 10 de febrer abans de la tradicional desfilada dels Tres Tombs.Jordi Espinalt va morir el passat mes de desembre amb només 56 anys. Feia poc que l'Ajuntament l'havia nomenat campaner honorífic. Espinalt s'encarregava del toc de les campanes després que ho hagués fet el seu pare i el seu avi.La inesperada pèrdua va dur a les joves, que tenen entre 26 i 21 anys, a mantenir la tradició familiar. L'Anna, reconeix, però, que sempre li havia dit al seu pare que no ho faria i que segurament serien els seus fills. També la Gemma, afegeix, confiava en què en el cas d'elles hi hagués un salt de generació. No obstant, davant dels esdeveniments inesperats, han volgut “salvar” la tradició i fer-ho juntes. "Ho fem pel record del pare", diu l'Anna.Aquesta dimecres totes tres han pujat per primera vegada plegades al campanar per practicar el repic de les campanes. "És estrany no veure'l aquí i això espanta", reconeix la filla.Les joves esperen que el poble els hi "perdoni" la seva falta d'experiència. "Som filles o, en el meu cas, nebodes del campaner, no campaneres", diu la Laia, que remarca que aquesta tasca sempre serà "la del tiet" i espera que amb el repic de les campanes "tant el poble com nosaltres pensem en ell". També la seva germana Gemma insisteix al dir que simplement ho faran "per dedicar-li a ell".Les noves campaneres confien en què trobaran el seu "tret distintiu", malgrat que són conscients que per assolir-ho caldrà practicar. Aquest diumenge tornaran a pujar al campanar de l'església de Sant Pere d'Or. La setmana vinent, també. I així assajaran tant com puguin per tal que el proper 10 de febrer, abans de la tradicional desfilada dels Tres Tombs, les campanes tornin a sonar a Santpedor.

