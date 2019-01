El BBVA va encarregar a Villarejo que espiés el rei Joan Carles I

El rei emèrit Joan Carles I va ser un dels principals objectius del treball d'espionatge per al BBVA realitzat pel comissari José Manuel Villarejo, segons explica aquest dijous moncloa.com . El mitjà informa que el comissari havia elaborat un document com a primer esbós de les accions a emprendre per part del seu equip, i Joan Carles de Borbó apareixia com un dels principals objectius.En aquest llistat de noms hi apareixien personalitats que es consideraven del grup que pretenia fer-se amb el poder a BBVA a través de la constructora Sacyr i del seu cercle proper, per aquest motiu a banda del nom del rei emèrit també hi constaven Luis del Rivero, president de la mateixa empresa, el director de l'Oficina Econòmica de Moncloa, Miguel Sebastián, el financer Juan Abelló, l'expresident del govern espanyol Felipe González, l'empresari Enrique Sarasola i el periodista Joan Carles Escudier.El document, que és un dels primers que va fer el comissari Villarejo quan va muntar el dispositiu, també inclou com a objectius -que després apareixen amb acrònims, com SM per referir-se al rei emèrit- Julio Feo, Gustavo Cisneros, Emilio Botón, Jaime Caruana, Emilio Ybarra i Jesús de Polanco.La investigació al voltant del rei Joan Carles I es va concretar en els informes elaborats per Villarejo per al BBVA. La majoria de les referències es produeixen perquè el financer Juan Abelló al·ludeix al fet que el rei donaria suport a la operació per canviar el president del BBVA, segons Villarejo.Abelló va ser considerat llavors "el veritable artífex de l'operació" i Villarejo informa sobre la importància de les reunions que tenen lloc a Aranjuez i en les seves cases de Toledo. Entre elles assenyala la importància de "les Navas", on s'ha allotjat el rei. Segons l'informe preparat per al BBVA, aquesta finca té "el detall singular de l'artifici a l'habitació utilitzada per SM", referint-se a Su Majestad.Villarejo realitza un resum cronològic del " procés patit contra els interessos " del BBVA, cap al final dels seus serveis prestats al banc. Aquí realitza un relat sobre els primers passos que hauria donat Joan Abelló en aquesta operació. Segons el relat, després de produir-se els primers contactes "amb persones claus del PSOE" decideix establir "un discret acostament via SM".La informació del comissari, que posa en mans del BBVA, indica que Abelló hauria errat al donar per fet un suport del rei i, tot i no tenir-lo, presentar-se davant els altres protagonistes de l'operació (entre d'altres, Emilio Botín o Miguel Sebastián) "com un enviat" de González i el monarca. D'aquesta manera, Abelló hauria exposat el projecte "com un desig polític i no com un assumpte personal".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)