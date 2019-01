VÍDEOS Un espectacular incendi crema un bar i un pis al carrer Balmes de Barcelona

🔴ÚLTIMA HORA | Els bombers ja han pogut apagar l'incendi del bar del carrer Balmes de Barcelona que s'ha declarat al voltant de les 5 de la matinada. Ens confirmen que no hi ha hagut ferits. Javier Canela, veí de l'edifici sinistrat, n'ha fet aquest vídeo. pic.twitter.com/q8Wh4XUDDf — El matí de Catalunya Ràdio (@maticatradio) 17 de gener de 2019

Així ha quedat el local del carrer de Balmes incendiat a primera hora d'aquest dijous. Els bombers encara ho remullen i els operaris de neteja en retiren la runa. El trànsit està tallat a Balmes en sentit nord de plaça Molina a Francolí @elmatidebcn @btvnoticies pic.twitter.com/ZPWqb4AqMF — Biel Cadilla (@bcadilla) 17 de gener de 2019

Els Bombers de Barcelona han apagat aquesta matinada un espectacular incendi que ha cremat un bar i un pis al carrer Balmes número 314. No hi ha hagut ferits, però dos veïns han estat atesos per ansietat, segons han confirmat a l'ACN fonts municipals. S'ha desallotjat tota la finca.Els veïns han alertat els serveis d'emergència passades les cinc de la matinada. Han treballat en el foc deu dotacions dels bombers. Expliquen que han sentit una forta explosió i després han vist una gran flamarada. El foc era molt virulent.Una dona ha explicat al 3/24 que ha vist com una persona encaputxada llençava un artefacte explosiu a l'interior del local cremat. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació.Cap a les 7.20 hores s'ha reobert un carril de circulació mentre continuen les tasques dels Bombers i dels serveis de neteja. A aquella hora també s'ha permès que els veïns tornessin a casa seva, un cop revisat l'edifici. Cinc minuts més tard s'ha obert els carrils de baixada del carrer Balmes i s'ha habilitat parcialment el sentit ascendent des de plaça Molina.La planta baixa de l'edifici ha quedat totalment calcinada, i els primers pisos estan molt afectats per la virulència de les flames. Els veïns han pogut accedir als seus habitatges a quarts de vuit del matí, però després d'obrir les finestres la majoria han tornat a sortir per la quantitat de fum que hi havia. Els bombers han marxat a tres quarts de deu del matí.

