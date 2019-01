​Torra veu «imprescindible» denunciar «arreu del món» la situació de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha considerat "absolutament imprescindible" denunciar "arreu del món" la situació "gravíssima" que, segons opina, viuen els catalans. Per això ha advertit que el Govern serà l'altaveu "més potent" per posar de manifest la "repressió política", i ha anunciat que incrementarà la presència internacional ara que s'acosta el judici als encausats per l'1-O.Torra ho ha dit en l'últim dia de la gira nord-americana, que aquest dimecres, l'ha portat a reunir-se amb els congressistes nord-americans Paul Cook, John Lewis, John Raymond Garamendi i Mario Díaz-Balart. El president del Govern ha dit que tots quatre han mostrat un "gran interès" per conèixer el que està passant a Catalunya.Torra ha explicat que sempre aprofita reunions d'aquest tipus per fer una denúncia de la "conculcació de drets civils" a Catalunya i del fet que no se li reconeix el dret a l'autodeterminació. En aquest sentit, ha lamentat les detencions que ha fet aquest la policia espanyola. El president de la Generalitat ha explicat que a tots quatre els ha demanat la "complicitat" i el "suport" per aconseguir una mediació internacional a Catalunya. I ha afegit que també ha incidit en el fet que "geopolíticament", seria "molt interessant" per als EUA l'aparició d'un estat independent com Catalunya al sud d'Europa.El màxim dirigent del Govern també ha afirmat que no té por de les "represàlies" de l'estat espanyol si entengués que s'està extralimitant en les seves funcions i, ben al contrari, ha assegurat que seguirà "denunciant" la "repressió política".Finalment, sobre la reunió que han de mantenir aquest divendres la portaveu del Govern, Elsa Artadi, i la vicepresidenta del govern espanyol, Carmen Calvo, ha demanat a Pedro Sánchez un diàleg "real, creïble i valent".

