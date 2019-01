Monistrol torna al segle XVI amb una ambiciosa i renovada Festa dels Romeus

Imatge d'un dels moments del ball del Bo-bo (2015) Foto: ASS

Els empestats tindran un paper important en la Festa dels Romeus Foto: AjMdeM

"El nostre objectiu és que els visitants tinguin la sensació que estan passejant pels carrers del Monistrol del segle XVI". Aquesta frase és, probablement, la que millor defineix el rumb que l'Ajuntament de Monistrol de Montserrat vol que segueixi la Festa dels Romeus . Emmarcada dins dels actes de la Festa Major d'Hivern en honor a Sant Sebastià , la celebració –que tindrà lloc el cap de setmana del 26 i 27 de gener- "és un dels elements clau que ens ajuden a entendre el per què d'aquesta devoció a Sant Sebastià i el per què del ball del Bo-Bo", explica Joan Miguel, alcalde de Monistrol de Montserrat.Per tant, doncs, no es pot concebre una festa sense l'altra, perquè estan íntimament lligades. Si bé és cert, però, que la que homenatja Sant Sebastià se celebra, al municipi, des de finals del segle XVI, l'any 2013 l'Ajuntament d'aquest municipi del Bages va convenir que calia impulsar un "projecte de poble" que ajudés a reforçar i a posar en valor aquesta tradició centenària amb la voluntat d'apropar-la a la ciutadania. I és aquí on va néixer la Festa dels Romeus, que, a través de la recreació històrica teatralitzada, el que fa és contextualitzar la primera.Així, gràcies als Romeus, tant la gent que viu a Monistrol des de fa poc com aquella que ve de fora, ho té molt més fàcil per entendre d'on ve la festa de Sant Sebastià; una celebració que té el seu origen en l'època en què la pesta negra va arribar al municipi i va llevar la vida de centenars de vilatans.Segons s'explica, després de diversos intents desesperats per pal·liar els efectes de l'epidèmia, els consellers i jurats d'aleshores van aprovar un vot de poble a Sant Sebastià, conegut, arreu, com el guaridor per excel·lència de la pesta i altres mals infecciosos. Va ser després d'encomanar-s'hi, que el poble es va sanar. Des de llavors, cada any -pels volts del 20 de gener (dia de Sant Sebastià)-, els veïns de Monistrol celebren una festa per homenatjar-lo i donar-li les gràcies. L'organització de la celebració va a càrrec de l'Associació de Sant Sebastià, que és la responsable, també, de coordinar el ball del Bo-Bo.Com ja és habitual, qui obrirà el calendari de celebracions serà la festa de Sant Sebastià (coneguda, també, amb el nom de Festa Major d'Hivern), que engegarà aquest divendres, 18 de gener, i s'allargarà fins diumenge (dia 20). El tret de sortida el donarà la tradicional Gimcana de Sant Sebastià, una activitat adreçada als infants del poble en la qual han de demostrar què saben del vot de poble que va tenir lloc al segle XVI.Després d'aquesta proposta lúdica, l'acció es traslladarà a la Sala Joan Carles Amat, on l'Escolania de Montserrat oferirà un concert d'alt nivell musical. "Estem molt contents que vinguin; feia quinze anys que no ho feien!", ha exclamat el batlle. El recital començarà a les vuit del vespre i serà d'entrada gratuïta.Pel que fa a la resta d'activitats , Miguel ha apuntat que la majoria es repeteixen respecte els anys anteriors, tot i que hi ha alguna novetat, com la incorporació de Tumultosos i eixelebrats "Esquellots i Fum", una proposta pensada per a públic jove que també es basa en fets reals: quan va començar-se a celebrar la festivitat de Sant Sebastià, es va establir que tots aquells homes vidus que s'haguessin tornat a casar durant l'any anterior, haurien de costejar una taxa per cobrir les despeses de la festa. Si s'hi negaven, es tocaven esquellots davant de casa seva fins que pagaven. En cas que això no funcionés, se'ls omplia la casa de fum."Hem agafat aquest episodi històric i l'hem adaptat per fer-lo atractiu al jovent", ha comentat el batlle, tot concretant que "el que farem serà una mena de cercavila amb actuacions teatrals que acabarà amb música i balls a la Sala Joan Carles Amat".Com mana la tradició, l'acte que culminarà la festa de Sant Sebastià serà el ball del Bo-Bo , que es durà a terme el diumenge 20, a les vuit del vespre, a la plaça del Bo-Bo.L'any passat, la Festa dels Romeus va fer un salt qualitatiu amb la incorporació, a l'equip organitzatiu, de l'actor i director de teatre Pepo Flores. Aquest veí de Monistrol va ser l'encarregat de refer el material artístic que hi havia hagut fins aleshores, escrivint nous guions teatrals i multiplicant el nombre d'accions interpretatives de carrer. La bona rebuda d'aquesta innovadora concepció de la festivitat s'ha traduït en "un augment gens menyspreable del nombre de gent que hi vol participar activament", ha celebrat Flores. En aquest sentit, si bé en els anys anteriors els actors amateurs que donaven vida a la fira no arribaven al centenar, aquest any sobrepassen els dos-cents.Lluny, però, d'estancar-se, el director artístic de Romeus va proposar-se, un cop acabada la fira de l'any passat, seguir treballant per fer que la d'enguany encara fos més atractiva. "Vaig analitzar què havia funcionat bé i què calia millorar, i a partir d'aquí vaig començar a fer feina"; una feina que ha passat per modificar i afegir escenes, canviar espais d'actuació per dinamitzar el nucli antic del poble i "donar més importància als empestats", ha assenyalat. "El fet de ser més actors que l'any passat ens ha permès, d'una banda, oferir més horaris d'espectacle (tant de matí com de tarda) i, de l'altra, crear més personatges". En aquest sentit, explica, "hem incorporat la figura de diversos individus característics de l'època", com les remeieres, que s'afegiran a les accions de mostasaff o dels pelegrins.A banda, Flores també destaca el "rigor històric que hem intentat seguir per reproduir les escenes". És per això que, per exemple, la rebuda de l'Abat (que sempre s'havia fet a la Canaleta), enguany tindrà lloc a la plaça del Bo-Bo, "perquè era on es feia originàriament".Per acabar, el director artístic avança que, a part de l'espectacle de clausura de diumenge ("que serà més màgic i misteriós que l'any passat", assegura) "dissabte també n'oferirem un de nova creació a dins l'església". "Tots els guions els he elaborat amb l'ajuda inestimable de Joan Pozo, Xavier Morató i Berta Peñalver, que també m'han donat un cop de mà en la direcció", ha palesat, alhora que ha recalcat "la gran feina que fan les modistes que s'encarreguen del vestuari, que enguany han teixit més d'una seixantena de peces noves".La Fira dels Romeus, que tindrà lloc el dissabte 26 i el diumenge 27 de gener, compta, també, amb el suport "imprescindible" del Patronat de la Muntanya de Montserrat: "sense ells no seria possible", ha conclòs Joan Miguel.

