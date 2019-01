​Iannis Varufakis, «indignat i consternat» pels presos polítics a l'estat espanyol

Iannis Varufakis, exministre de Finances grec i candidat de Demokratie Europe per Alemanya a les eleccions europees, apunta que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no està fent "prou si encara tenim presos polítics" a Catalunya. En declaracions a l'ACN, Varufakis diu que com a ciutadà europeu està "indignat" i "consternat" pel fet que a Europa avui hi hagi "presos polítics" i lamenta que es justifiqui la situació basant-se en "la constitucionalitat". El grec reivindica que és un "afer humanitari i polític europeu" i critica que Brussel·les "vol rentar-se'n les mans". "Quina mena de missatge envia Brussel·les quan diu que no és un afer de la UE?", assegura el grec.Quan queden poques setmanes per l'inici del judici al Tribunal Suprem, Varufakis es pregunta si ara Brussel·les, amb Espanya, pretén fer "els ulls grossos a l'abús dels drets bàsics humans i polítics".Segons ell, limitar-se a dir que el procés català és un afer intern espanyol perjudica a la UE. "És una gran ofensa a la civilització europea, a les idees de la UE", assegura. "Aquesta no és l'Europa on volem viure", sentencia el polític, vinculat al moviment DIEM25.L'exministre de Finances grec diu que poden haver-hi "desacords sobre què hauria de passar a Catalunya, Grècia o Escòcia" però rebutja "condonar l'empresonament de polítics elegits per les polítiques que han dut a terme en resposta al mandat de la gent"."DIEM25 no es posiciona sobre la independència, però sobre el que sí que pren posició és que mai hauria d'haver-hi presos polítics a Europa", afirma Varufakis, que insta a resoldre el conflicte "mitjançant un procés polític".Varufakis recorda que està a favor d'un "referèndum vinculant" si es garanteix un procés electoral "just", s'evita la creació de fronteres i es respecta la solidaritat fiscal amb altres territoris de l'Estat espanyol.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)