Tancada a la Universitat de Girona per evitar una nova detenció

🔴DAVANT LES ORDRES DE BUSCA I CAPUTRA: BLINDEM LA UDG🔴

Aquesta nit ens tanquem a la Facultat de Lletres i Turisme de la #UdG.

Desobeïm per defensar els nostres drets. Per l'autodeterminació, #AlcemNos. Tanquem-nos per plantar cara a la repressió. Comença la #CaputxinadaUdG pic.twitter.com/TVBIxufVOP — SEPC (@SEPC_nacional) 16 de gener de 2019

Davant la ràtzia repressiva de la Policia Nacional a #Girona els estudiants ens atrinxerem a la @univgirona per fer front a possibles noves detencions! #CaputxinadaUdG pic.twitter.com/HbJQgsyq3p — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) 16 de gener de 2019

L’exercici del dret de manifestació i de protesta és universal; a Catalunya sempre s’ha portat a terme de forma pacífica i en defensa dels valors democràtics. Per això, lamento la detenció dels estudiants de la @univgirona i demano públicament la seva llibertat. {QS} — Rector UdG (@RectorUdG) 16 de gener de 2019

Un total de 16 detencions per un suposat delicte de desordres públics durant l'ocupació de vies en l'aniversari de l'1-O. Aquest és el balanç d'una jornada policial que ha mobilitzat de nou el sobiranisme a les portes del judici. Arreu del territori s'han convocat protestes contra les detencions d'activistes i alcaldes per part de la policia espanyola . La principal d'elles, a Girona, escenari de l'actuació policial d'aquest dimecres.Després la massiva mobilització a Girona, una trentena de persones, seguint la crida dels col·lectius juvenils SEPC i La Forja, han fet una tancada a la facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona, amb el suport d'Universitats per la República. Alguns dels joves detinguts són estudiants d'aquest centre i, amb aquesta acció, que ha estat batejada com "La caputxinada UdG", volen protestar i evitar noves detencions. A més, hi ha una dissetena persona que busca la policia i que està tancada a dins de la universitat.La tancada no ha tingut cap incidència i tota la nit ha estat molt tranquil·la. Els concentrats es mostren "preocupats" per si la policia espanyola té previst detenir més universitaris, per això al llarg del matí decidiran en assemblea quines accions prendran, tot i que ja han anunciat que la tancada serà indefinida. De moment, el centre ha obert amb normalitat les portes a quarts de nou del matí, sense presència d'agents.El rector de la UdG, Quim Salvi, ha criticat que agents de paisà esperessin diversos estudiants per detenir-los abans d'entrar a classe "davant dels seus companys i amics". A més, ha fet un tuit on ha demanat el seu alliberament.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)