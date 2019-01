VÍDEOS Els CDR tallen de forma «simbòlica» les vies a l'estació de França

ÚLTIMA HORA Els @CDRCatOficial tallen les vies a l'Estació de França de #Barcelona per denunciar les detencions d'avui per part de la policia espanyola; informa @aidamboix https://t.co/UAdRCvqciB pic.twitter.com/SgjCQebmTC — NacióPolítica (@naciopolitica) January 16, 2019

ÚLTIMA HORA Un centenar de persones entra a l'Estació de França de Barcelona. S'encaputxen i avisen que tenen la intenció de tallar les vies, tal com es va fer a Girona en l'aniversari de l'1-O https://t.co/UAdRCvqciB pic.twitter.com/8J2bqAYb2o — NacióPolítica (@naciopolitica) January 16, 2019

Un centenar de persones ha accedit aquest dimecres a la nit a l'estació de França i ha tallat una desena de vies durant poc més d'un quart d'hora. Un cop finalitzada la concentració a la Via Laietana de Barcelona, un grup format per membres dels CDR s'ha dirigit a l'estació per fer una ocupació "simbòlica" de les vies.Els manifestants han portat a terme l'acció per protesta per les detencions que ha realitzat aquest dimecres la policia espanyola a Girona, precisament, per el tall de les vies de l'AVE durant el primer aniversari de l'1-O."Els carrers seran sempre nostres" i "companyes de Girona, no esteu soles" són algunes de les consignes que han cridat els manifestants, alguns d'ells encaputxats. Tot seguit, un parell de vídeos del tall curt i improvisat a l'estació de França.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)