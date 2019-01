La Crida Nacional de Puigdemont ja és partit polític

La Crida Nacional per la República, impulsada per Carles Puigdemont, Jordi Sànchez i Quim Torra, ja és formalment un partit polític. Així consta en el registre de formacions del ministeri de l'Interior amb data del 8 de gener , tal com ha avançat Efe. Els quatre responsables que apareixen com a representants legals són Ferran Mascarell, Ramon Maria Piqué, Gemma Geis i Sawla el Garbhi. El primer és candidat independent a l'alcaldia de Barcelona i delegat del Govern a Madrid; el segon és membre de la comissió tècnica de la Crida; i les dues últimes són diputades de Junts per Catalunya al Parlament.El nou projecte de Puigdemont no havia de ser un partit polític convencional, sinó un paraigua que aixoplugués les diferents organitzacions independentistes fins a la consecució de la República. Només el PDECat va mostrar interès en formar-ne part, però ràpidament va començar a recelar de la possibilitat que la Crida esdevingués una formació política convencional. De fet, els responsables dels nacionalistes i els impulsors del nou projecte encara no estan d'acord sobre quin encaix han de tenir.La Crida es fundarà oficialment el dia 26 de gener en el congrés que celebrarà al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Al llarg d'aquell dia es triarà la direcció, que molt probablement estarà encapçalada per Jordi Sànchez, president del grup parlamentari de Junts per Catalunya i empresonat a Lledoners.

