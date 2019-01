VÍDEO Missatge d'un espontani a l'acte de la Crida a Tarragona: «Com no us uniu, ens fotran un 155 que ens mataran»

L'acte de presentació de la Crida Nacional per la República ha comptat amb un espontani que ha deixat la seva empremta. Un home que estava presenciant la posada en escena del nou moviment polític independentista ha volgut intervenir just abans de marxar, a mitja presentació.Sense dubtar-ho, ha alçat la veu i ha demanat la paraula, els organitzadors han pausat un audiovisual que acabava d'arrencar. L'home ha etzibat que n'està tip d'escoltar la paraula "unitat" i ha recriminat als partits polítics que realment la practiquin. En cas contrari, ha vaticinat que "com no us uniu tots ens fotran un 155 que ens mataran".Les paraules d'aquest ciutadà han provocat un llarg aplaudiment unànime de les més de 300 persones que han omplert l'Aula Magna del Campus Catalunya de Tarragona.

