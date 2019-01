Elisenda Alamany: «A Badalona, la nova política la representa Dolors Sabater»

Les municipals són una prova de foc per als comuns. No només perquè conservar l'alcaldia de Barcelona és un element clau per determinar la solidesa del projecte, sinó també perquè el grau de presència territorial serà també un termòmetre de la seva musculatura. El trencaclosques és, però, tan complex a causa de les discrepàncies internes , que es presentaran dividits en ciutats com Sant Boi de Llobregat, Girona, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Ripollet, Sabadell, Cerdanyola del Vallès. El patró es pot produir també a Badalona. Mentre la direcció de Catalunya en Comú sospesa no reeditar l'aliança amb Dolors Sabater, els crítics de Sobiranistes han deixat clar que pensen fer costat a l'exalcaldessa."A Badalona, la nova política la representa Dolors Sabater, que a Ripollet és José M.Osuna i a Cerdanyola és Carles Escolà", ha sentenciat Elisenda Alamany, exportaveu parlamentària i un dels rostres més crítics amb la direcció del partit que lidera Ada Colau. Aquest fet, ha dit, és "irrenunciable i innegociable". Ho ha dit en un acte de Sobiranistes al Centre Cívic La Farinera del Clot organitzat per la plataforma que impulsa de la mà de Joan Josep Nuet i altres dirigents independents del territori i que compta amb la complicitat de dirigents de l'òrbita d'ERC i de la CUP.Alamany, que ja durant la presentació del moviment crític va assenyalar ICV com el principal "problema" de la confluència, ha tornat a lamentar que no s'estigui complint amb l'aspiració de forjar candidatures superadores que pivotin en la nova política. "De vegades, alguns companys no ens ho han posat fàcil. No n'hi ha prou amb canviar-se el nom i no es val tenir els posicionaments de sempre. Calen noves respostes", ha sentenciat. I és que els crítics ja fa temps que alerten que els ecosocialistes estan monopolitzant amb el vistiplau de Colau la presa de decisions al partit.La "nova política", ha insistit la diputada, és l'eix que ha de permetre "una sortida efectiva a 10 anys de crisi" que ha impactat en la vida de milers de ciutadans. Va ser precisament a partir d'aquesta experiència vital, explica sovint Alamany, que persones com ella van decidir fer el salt a la política institucional.Alamany també ha arrencat la seva intervenció amb una esmena a l'actitud que el seu grup parlamentari ha tingut davant de les 16 detencions d'activistes i alcaldes que s'han produït aquest dimecres per part de la policia espanyola. "No és un dia normal", ha afirmat tot defensant que era necessari parar l'activitat al Parlament en contra del criteri que ha manifestat la direcció del seu grup. "El Parlament que volem que representi la societat ha de fer coses excepcionals i de vegades convé parar per plantar cara a la repressió", ha sentenciat.A l'acte de Sobiranistes hi han participat també la jurista i membre de MES Jordina Freixanet i l'alcalde de Ripollet, José Maria Osuna.

