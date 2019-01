Els objectius de Vox a Barcelona

"El vot útil ja no ens espanta". Amb aquesta seguretat parla Ignacio Garriga Vaz de Concicao, portaveu de la direcció de Vox. Odontòleg, aquest excandidat a Sant Cugat del Vallès a les municipals del 2015, fill d'equatoguineana, s'ha convertit en un dels "catalans de Vox". Garriga explica que han quedat enrere els comentaris del tipus "us votaria, però he de fer vot útil". "Ara el vot útil de la dreta som nosaltres", assegura. "I estem marcant el discurs polític a Espanya", afegeix.Vox està engreixant la seva estructura a Catalunya. Bé, a "les quatre províncies", ja que l'organització territorial del partit es basa en comitès provincials i ja n'hi ha de constituïts a Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida. No existeix una direcció catalana. A Barcelona, el comitè provincial -de cinc persones- té com a presidenta Lola Martín i, de vicepresident, Antonio Amador. Però els homes forts de Vox a Catalunya són l'advocat de l'Estat Jorge Buxadé i Ignacio Garriga.L'atenció mediàtica de què gaudeix Vox ha fet que el partit de Santiago Abascal vagi incrementant el nombre d'afiliats, cosa que també s'ha produït a Catalunya. En el cas de Barcelona, han passat de poc més de 200 a 1.300 militants. El partit ultra ja té també un coordinador en cada un dels districtes de la ciutat.Garriga explica aque a Vox estan "convençuts que el partit entrarà a l'Ajuntament de Barcelona". Les claus: un PP en hores molt baixes -i a qui no veuen amb força per mantenir-se al consistori- i un Ciutadans a qui faran una bona mossegada, segons els càlculs de l'extrema dreta. "Molta gent va votar Ciutadans perquè estava decebuda amb el PP per la seva actitud feble davant el separatisme. Però ara, amb Vox, molts d'aquests vots aniran a Vox. Sobretot perquè Manuel Valls serà contraproduent. No agrada a molts votants de Ciutadans", detalla el portaveu de Vox. El posicionament crític de Valls amb els pactes entre les dretes a Andalusia ha desfermat els atacs de Vox contra l'ex-primer ministre francès i la formació d'Abascal vol aprofitar les contradiccions de Valls per desgastar al màxim Ciutadans Si el votant de Ciutadans és un dels objectius, l'altre són els barris en els quals la inseguretat ha crescut més. Vox farà un esforç especial a Nou Barris, Ciutat Vella, Poble Sec i Horta. La inseguretat i la immigració seran els temes estrella de la campanya. I el candidat? Garriga explica que aviat se sabrà: "El febrer s'iniciarà el procés de primàries i a finals de mes o a inicis de març a tot estirar, hi haurà alcaldable". Ell es postularà? Garriga no diu ni que sí ni que no: "El que és segur és que no tornaré a ser candidat a Sant Cugat". Tant ell com Jorge Buxadé podrien ser finalment els alcaldables.

