El chófer de Bárcenas confiesa ante el juez que fue captado como topo por el comisario de confianza de CospeVETE A GIRONA Y DETÉN A 11 CATALANES. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 16 de gener de 2019

El portaveu adjunt d’ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, també ha volgut dir-hi la seva després de les detencions que han tingut lloc aquest dimecres en el marc de l'operatiu policial obert pel tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O. A través d'un tuit des del seu compte personal, Rufián ha fet referència al suborn del xofer de Bárcenas per part del PP , que el pagava per espiar l'ex tresorer, com recull El País.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)