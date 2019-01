Els expresidents de la Generalitat i del Parlament reclamen que es garanteixi el dret de defensa al judici de l'1-O

Els expresidents de la Generalitat i el Parlament han subscrit un comunicat -impulsat pel Síndic de Greuges- en el qual demanen al Tribunal Suprem que garanteixi “el dret de defensa de les persones que seran jutjades per la causa del procés”.Els signants demanen que es considerin mesures alternatives a la privació de la llibertat dels presos polítics durant la celebració del judici. El comunicat assegura que “la presó preventiva té unes causes taxades en l'ordenament jurídic espanyol que no sempre s'interpreten en els seus justos límits, la qual cosa la converteix, de fet, en una pena anticipada”.El text destaca que s’ha de garantir el dret a la defensa dels presos perquè és “un dret fonamental en un estat de dret democràtic, i qualsevol persona acusada d'un il·lícit penal ha de poder disposar de mitjans adequats per exercir-lo de manera efectiva”.El comunicat també parla dels trasllats dels centres penitenciaris cap al Tribunal Suprem, al·legant que “pot dificultar el contacte continu amb els seus lletrats i limitar sense raó legal la seva participació activa en la seva pròpia defensa, de manera que se’n restringeixi innecessàriament aquest dret”.Aquest escrit, que també va dirigit a altres òrgans de l’estat espanyol i al Consell d'Europa, recalca la “penositat innecessària afegida a les finalitats de la presó provisional” davant la privació de llibertat dels presos, i demanen un canvi durant el judici contra el procés.

Comunicat del Síndic de Gre... by on Scribd

