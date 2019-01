VÍDEO Borràs relata l'operació de la policia espanyola a Girona: «He presenciat un segrest»

Jordi Borràs ha presenciat la detenció del fotoperiodista Carles Palacio aquest dimecres a la tarda per part de la policia espanyola. A TV3, ha relatat així els fets ocorreguts: "He intentat acostar-me cap a ells, una parella m'ho ha impedit dient 'quieto, quieto'". Quan ha tret la càmera per fotografiar, els agents s'han tapat la cara. "No s'han identificat en cap moment com agents, és a dir, poden ser policies o no", ha dit Borràs, "el que he presenciat és un segrest".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)