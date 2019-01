La policia espanyola deté el nebot de Quim Torra

⚠️ ALERTA. Quatre homes de paisà acaben de detenir el fotoperiodista @CarlesPalacio col·laborador de @La_Directa. Sortíem tots dos d’un bar quan l’han agafat i l’han posat dins un cotxe pic.twitter.com/YyvRHKjGjN — Jordi Borràs (@jordiborras) 16 de gener de 2019

La policia espanyola ha detingut aquest dimecres a la tarda cinc persones més en el marc de l'operatiu obert pel tall de les vies de l'AVE durant les mobilitzacions per l'aniversari de l'1-O. Un dels detinguts és, segons ha pogut confirmar, el nebot del president de la Generalitat, Quim Torra. El familiar del cap de l'executiu català és militant de la CUP.Primer n'ha detingut tres i, minuts després, segons han informat fonts dels CDR, han retingut un quart. El cinquè detingut s'ha conegut un parell d'hores després. Es tracta del periodista Carles Palacio i quatre activistes de col·lectius vinculats amb el moviments independentista.Almenys alguns d'aquests activistes han estat detinguts a les portes de la facultat de Lletres de la Universitat de Girona, on s'estaven intentant refugiar. El també periodista gràfic Jordi Borràs ha compartit el vídeo de la detenció de Carles Palacio a Twitter. Quatre agents de paisà l'han interceptat quan sortia d'un restaurant de Girona i se l'han endut a dependència policials en un cotxe sense retolar.Al matí la policia espanyola ja ha arrestat onze persones però en buscaven sis més que no havien localitzat. Els onze detinguts, entre els quals hi havia l'alcalde de Verges i el de Celrà, han sortit en llibertat a l'espera que el jutjat els citi a declarar per un suposat delicte de desordres públics.

