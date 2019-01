Els 19 destins que seran tendència aquest 2019

No ha ni acabat gener i ja penses en marxar? Tens ganes d'escapar-te uns dies i no saps on anar? Vols saber quines són les ciutats que marcaran més tendència aquest 2019? L'agència de viages B the travel brand va publicar un llistat dels països que, segons l'empresa, es consolidaran com els destins preferits de la població.Aquest llistat et porta els noms dels països i les ciutats o punts d'interès de cadascun d'ells.

