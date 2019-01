La CUP, l'ANC i entitats independentistes denuncien «abusos policials» previs al judici de l'1-O

Ja són 16 detinguts amb la previsió que la llista augmenti en les properes hores i dies. Aquesta és la informació d'última hora que l'ANC, la CUP i diverses entitats de l'esquerra independentista han avançat aquest dimecres a la tarda, en una roda de premsa conjunta per denunciar l'operació policial que s'ha viscut des de primera hora del matí . Una operació, ha lamentat la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, que esdevé un clar "abús policial" just abans del juici de l'1-O que tindrà lloc al Tribunal Suprem."No s'adonen que desbordem solidaritat i que guanyarem", ha declarat la presidenta de l'Assemblea, que ha denuncia que el govern espanyol "busca intimidar" i, per això, s'encara a un "moviment pacífic i democràtic" que, davant de cada moviment repressiu s'organitza i es mobilitza.La diputada de la CUP, Maria Sirvent, que al migdia ja ha denunciat des del Parlament una "operació d'Estat orquestrada" contra l'independentisme popular, ha vinculat clarament els fets amb l'inici del judici, i ha instat la ciutadania a la mobilització: "Aquestes detencions i situació greu recorden la imminència dels judicis". Per tant, ha dit, tot això haurà de ser contestat des de pobles, entitats, assemblees, comitès i sindicats, ha afegit, amb l'objectiu d'articular la "lluita per la democràcia, el dret a l'autodeterminació i la defensa dels drets civils, polítics i socials".El membre d'Alerta Solidària, Xavi Pellicer, ha remarcat que es tracta d'una "fets excepcionals" en una "normalitat excepcional que no pot deixar diferent". I és que, "sense cap tipus de mandat judicial", ha dit, la policia nacional ha irromput en diversos municipis "amb la cara tapada i encaputxada", amb l'objectiu de detenir persones molt concretes. Són militants de l'ANC, els CDR, la Forja, la Intersindical, el SEPC, la CUP, Poble Lliure i un fotoperiodista. Un dels militants cupaires detinguts és el nebot de Quim Torra, segons ha pogut saberEl més rellevant de tot això, però, ha remarcat Pellicer, és que l'actuació ha estat "dirigida políticament" i, per tant, sota la plena responsabilitat de la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, així com del ministre d'Interior Fernando Grande-Marlaska, i del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.Laura Gisbert, del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, ha lamentat que així s'intenti "desmuntar el moviment independentista", però també l'antifeixista, el feminista i l'estudiantil, i que l'operació policial s'encari especialment contra l'esquerra independentista i els CDR. Del sindicat, ha dit, hi ha hagut dos detinguts i, davant d'aquesta situació, ha fet una crida a "prendre partit i situar-se en alerta davant de la greu situació de retallades de drets civils, socials i polítics"."Cal respondre a l'embat repressiu amb més mobilització", ha afegit Biel López, de La Forja, que ha lamentat que la seva organització hagi tingut quatre militants detinguts. Per la seva part, Arkaitz Terrón, de Poble Lliure ha alertat de la necessitat de "no desviar el discurs". "Amb aquesta repressió, l'únic que volen és desmobilitzar la gent i el poble", ha declarat. Terrón també ha demanat que no es permeti que el discurs independentista "giri cap a un discurs antirepressiu".El portaveu d'Alerta Solidària ha criticat que els Mossos d'Esquadra hagin estat "col·laboradors necessaris" en l'operatiu, i ha demanat "responsabilitats" al conseller d'Interior, Miquel Buch. "Això ens porta a preguntar-nos si el Departament d'Interior i els Mossos eren coneixedors o, si només era una comparsa", ha afirmat.En aquest punt, Pellicer ha exigit "responsabilitats clares", tant a la Generalitat com al govern espanyol, sobre qui ha recordat les poques diferències entre el PP i el PSOE: "Cal denunciar de nou el paper de l'estat espanyol que, malgrat canviar de collaret, segueixen sent els mateixos gossos".

