ERC i PSC no aclariran el seu vot sobre la connexió del tramvia fins al ple

Continua el suspens sobre el futur del tramvia a Barcelona. Aquest dimecres ERC i PSC no han aclarit si donaran suport a la proposta d'unir el Trambaix i el Trambesòs per la Diagonal i d'avançar en la municipalització del sistema de transport. Els dos grups han recorregut a la reserva de vot a la Comissió d'Urbanisme i no manifestaran la seva postura fins al ple del 25 de gener, quan la iniciativa se sotmetrà a votació.El govern municipal ha presentat una proposta a la comissió en què insisteix que el millor punt per connectar el tramvia és l'avinguda Diagonal. També demana comunicar a la Generalitat i l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM), gestora del tramvia i participada en un 51% pel Govern, celeritat en el projecte per poder iniciar-lo el 2020.La proposició també planteja comunicar a la Generalitat la voluntat de l’Ajuntament d’establir un nou conveni de col·laboració per fer possible la connexió, impedir que la inversió pública es destini a beneficis privats i treballar per incrementar la presència del sector públic en la gestió del servei.Barcelona en Comú, CUP i els regidors no adscrits hi han votat a favor mentre que ERC i PSC han fet reserva de vot i el Grup Demòcrata, Ciutadans i el PP hi han votat en contra.D'altra banda, la CUP ha presentat una proposta que demana un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità per avançar cap a la municipalització del servei de tramvies i per a l'execució de les obres de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada.La proposta també demana una revisió i millora de les condicions de treball dels empleats del tramvia, revertir al sector públic els guanys corresponents per l'increment de passatgers, impedir l'increment de benefici de les actuals empreses privades concessionàries del servei i la reducció del període de concessió, que s'allarga fins al 2032.També demana al govern municipal la convocatòria d'una Taula Social per a la Gestió Pública del Tramvia que funcioni com a òrgan que permeti la participació i fiscalització dels moviments socials i entitats veïnals en el procés de municipalització del tramvia.La proposició no ha tirat endavant després de rebre només el suport de Barcelona en Comú i el regidor no adscrit, Juanjo Puigcorbé. PSC, ERC i el regidor no adscrit, Gerard Ardanuy s'han abstingut i el Grup Demòcrata, Ciutadans i PP hi han votat en contra.La proposta de Barcelona en Comú té per ara el suport de 16 dels 41 regidors del plenari municipal i per tant el posicionament d'ERC i PSC per saber si el projecte de connexió del tramvia tira endavant o torna a fracassar, com va passar l'abril del 2018.Vénen, doncs, setmanes d'intens debat, que ha tingut un nou episodi avui a la comissió. Des del govern municipal, la tinent d'alcaldia Janet Sanz ha insistit en un argument recurrent des que el 4 de gener es van fer públics els resultats del baròmetre municipal: la majoria de veïns donen suport a unir el tramvia per la Diagonal.Des d'ERC, el regidor Jordi Coronas li ha manifestat que la pregunta del baròmetre era tendenciosa. "La pregunta que s'hauria de fer als veïns és si volen que l'Ajuntament avanci 180 milions d'euros perquè una empresa privada dobli els seus beneficis", ha dit. ERC assegura que mantindrà la seva negativa al projecte fins que l'ATM no renegociï el contracte amb les empreses concessionàries. "Diners públics, benefici públic; si això queda garantit, en parlarem", ha dit.Mentrestant, el PSC ha justificat la reserva de vot perquè, segons el regidor Daniel Mòdol, la nova proposta de Barcelona en Comú "no significa avançar en la implementació del tramvia".Un dels altres arguments de Sanz ha estat la votació aprovada al Parlament de Catalunya per unir el tramvia per la Diagonal, a la qual van donar suport Ciutadans i ERC. Aquest dimecres, els dos grups han matisat el contingut de la moció aprovada a la cambra. "Al Parlament vam votar a favor d’unir els tramvies amb el consens necessari, i no el tenim", ha defensat Coronas.Per la seva banda, Koldo Blanco (Cs) ha argumentat que la votació al Parlament demanava al Govern que liderés les inversions en infraestructures a l'àrea metropolitana i ha defensat que el tramvia no és una prioritat.

