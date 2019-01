ERC encarrila l'acord amb Sabater per bastir un front anti-Albiol

Mentre Xavier García Albiol centra ja la precampanya en un cos a cos amb Dolors Sabater -visible en cartelleria-, bona part de les esquerres de Badalona s'organitzen per bastir un front per barrar-li el pas. ERC ultima un acord amb l'espai de l'exalcaldessa per concórrer aliats a les eleccions municipals i intentar recuperar l'alcaldia. Aquest front s'està forjant mentre la marca dels comuns estudia presentar-se al marge de Sabater . Només els sobiranistes crítics han deixat clar que se sumaran al front d'esquerres si des de Catalunya en Comú s'aposta per no reeditar l'aliança del 2015 amb la CUP.Diverses fonts coneixedores de les negociacions expliquen aque l'acord dels republicans amb Sabater es tancarà en el termini d'unes dues o tres setmanes. Les últimes reunions han donat fruits. Les grans línies de l'entesa estan tancades, com ara el fet que l'exalcaldessa serà de nou la cap de llista -faria tàndem amb Oriol Lladó, el candidat d'ERC escollit en primàries- i els equips negociadors ja estan treballant en documents. Hauran de ser les assemblees de les formacions les encarregades de validar l'acord o presentar-hi les esmenes que considerin oportunes. "Estem treballant, però està ja encarrilat", admeten fonts coneixedores de l'estat de les negociacions.La consigna nacional d'ERC ha estat la de presentar-se en solitari a les eleccions municipals -una línia que han mantingut malgrat les apel·lacions de l'òrbita post convergent a forjar llistes unitàries-, però la direcció del partit veu amb bons ulls que es faci una excepció amb Badalona. Tot i que en un inici s'havien expressat dubtes en el marc de l'assemblea local, el partit està ara "cohesionat" en aquest sentit. El tancament de l'acord està pendent a hores d'ara de definir com serà la "governança" de la candidatura. Els actors volen definir la relació i el paper que tindran els diferents partits que concorreran plegats als comicis.Les enquestes de les quals disposen els republicans els donen la raó a l'hora de decantar-se per presentar-se en coalició. Fonts coneixedores dels sondejos interns els donen uns millors resultats anant de la mà de Sabater que en solitari. Destaca especialment una dada: l'anterior alcaldessa -fins al juny del 2018- és considerada pel públic republicà com una dirigent més de l'òrbita de Podem i dels comuns (segons més d'un 60% dels enquestats) que no pas de la CUP (a l'entorn d'un 13%).Aquesta percepció, però, no evita que la direcció de Catalunya en Comú estigui sospesant no concórrer a les municipals amb Sabater. De fet, han impulsat unes primàries que ha guanyat la dirigent ecosocialista Aïda Llauradó. Al marge, però, de la cap de llista avalada oficialment pel partit liderat per Ada Colau, des de la plataforma Sobiranistes -els crítics encapçalats per Elisenda Alamany i Joan Josep Nuet- demanen sumar-se a la candidatura de Sabater. "A Badalona, la nova política la representa Dolors Sabater", va defensar dimecres en un acte Alamany . També Podem està dividit a Badalona entre els partidaris del front d'esquerres i els que aposten per anar en solitari.Fonts de Guanyem asseguren que estaven en converses amb els comuns però que aquests van interrompre-les argumentant que havien de celebrar les primàries. Ara que ja s'han fet les votacions, encara no s'han reprès les negociacions amb la candidatura de Sabater. Catalunya en Comú té previst aquest dissabte un consell nacional en el qual validarà alguns nuclis territorials, a més d'aprovar el nou document estratègic que va ser avançat per NacióDigital . Sobre Badalona, però, encara no es prendrà una decisió definitiva mentre que ja ha quedat clar que en algunes ciutats els comuns es presentaran dividits en dues llistes . Sant Boi de Llobregat, Girona, Manresa, Vilanova i la Geltrú, Ripollet, Sabadell i Cerdanyola del Vallès en són alguns exemples.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)