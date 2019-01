VÍDEOS I FOTOS Protestes arreu del territori contra les detencions d'alcaldes i activistes

Roger Torrent: "Per molts detinguts que hi hagi, Pedro Sánchez ha de saber que els catalans mai renunciaran al dret d'autodeterminació"

Milers de persones protesten a Girona contra les detencions Foto: Martí Albesa

🔴DAVANT LES ORDRES DE BUSCA I CAPUTRA: BLINDEM LA UDG🔴

Aquesta nit ens tanquem a la Facultat de Lletres i Turisme de la #UdG.

Desobeïm per defensar els nostres drets. Per l'autodeterminació, #AlcemNos. Tanquem-nos per plantar cara a la repressió. Comença la #CaputxinadaUdG pic.twitter.com/TVBIxufVOP — SEPC (@SEPC_nacional) 16 de gener de 2019

Davant la ràtzia repressiva de la Policia Nacional a #Girona els estudiants ens atrinxerem a la @univgirona per fer front a possibles noves detencions! #CaputxinadaUdG pic.twitter.com/HbJQgsyq3p — Unis x la República 🎗 (@unisxrepublica) 16 de gener de 2019

Unes 200 persones es concentren davant la prefectura de la Policia Nacional espanyola a la Via Laietana de Barcelona en rebuig a les detencions de militants de la CUP i dels CDR; informa @aidamboix pic.twitter.com/0iNaSDXaEQ — NacióPolítica (@naciopolitica) 16 de gener de 2019



Alguns fotoperiodistes criden "Llibertat d'expressió, policia no" a la concentració de la Via Laietana, després de la detenció del fotoperiodista Carles Palacio a Girona; informa @aidamboix https://t.co/iwgvQU6sV9 pic.twitter.com/SLYedbOSNg — NacióPolítica (@naciopolitica) 16 de gener de 2019

Les persones concentrades davant la prefectura de la Policia Nacional espanyola a Barcelona despleguen una pancarta i baixen per Via Laietana; informa @aidamboix https://t.co/iwgvQU6sV9 pic.twitter.com/OjMj84C2T6 — NacióPolítica (@naciopolitica) 16 de gener de 2019

VIDEO Mig miler de persones es concentren a #Sabadell contra les detencions dels alcaldes de la @cupnacional i per reclamar la llibertat dels Jordis https://t.co/lnJOQZpqYt pic.twitter.com/KdWqbNukD2 — NacióSabadell (@NacioSabadell) 16 de gener de 2019

Dirigents i manifestants, a la protesta de Girona Foto: Martí Albesa

Un total de 16 detencions per un suposat delicte de desordres públics durant l'ocupació de vies en l'aniversari de l'1-O. Aquest és el balanç d'una jornada policial que ha mobilitzat de nou el sobiranisme a les portes del judici. Arreu del territori s'han convocat protestes contra les detencions d'activistes i alcaldes per part de la policia espanyola. La principal d'elles, a Girona, escenari de l'actuació policial d'aquest dimecres. Entre els detinguts, que estan ja en llibertat , hi ha dos alcaldes de la CUP: el de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater; i el de Celrà (Gironès), Dani Cornellà. També un fotoperiodista que era a Girona justament informant de les detencions, Carles Palacio, i una dotzena d'activistes. L'actuació policial ha motivat que es paral·litzi l'activitat parlamentària d'aquest dimecres per decisió dels grups independentistes i que les entitats independentistes cridin, de nou, a la mobilització.Milers de persones participen de la manifestació de Girona convocada per les tres grans entitats independentistes: l'AMI, que en un primer moment ha cridat tots els alcaldes catalans a concentrar-se a la plaça de l'u d'octubre de la ciutat a dos quarts de set, i, posteriorment, l'ANC i Òmnium, que han convocat a protestar al mateix lloc i marxar després cap a la subdelegació del govern central. "Per molts detinguts que hi hagi, Pedro Sánchez ha de saber que els catalans mai renunciaran al dret d'autodeterminació", ha assegurat el president del Parlament, Roger Torrent, des de la manifestació a Girona."Criminalitzant les mobilitzacions ciutadanes i enviant encaputxats a fer detencions aleatòries l'únic que fa és alimentar l'extrema dreta i afeblir la democràcia", ha dit Torrent adreçant en tot moment el seu missatge a Sánchez just en la vigília de la reunió que el vicepresident Pere Aragonès i la consellera Elsa Artadi tindran aquest dijous a la Moncloa.Durant la massiva mobilització a Girona, els col·lectius juvenils SEPC i La Forja han anunciat que es tancarien a la facultat de Lletres i Turisme de la Universitat de Girona, amb el suport d'Universitats per la República. Alguns dels joves detinguts són estudiants d'aquest centre i, amb aquesta acció, que ha estat batejada com "La caputxinada UdG", volen protestar i evitar noves detencions.També s'han convocat protestes a Celrà, on hi han participat unes 300 persones, i a Verges, que ha comptat amb uns 250 manifestants. Els alcaldes dels dos municipis asseguren que no aconseguiran que abandonin l'objectiu d'aconseguir la República. "És una estratègia més de la por però crec que ens hem de moure amb determinació i ens hem d'organitzar", ha dit el de Verges, Ignasi Sabater. L'alcalde de Celrà, Dani Cornellà, ha assegurat que és "un nou muntatge orquestrat des de Madrid" però "l'únic que han aconseguit és que les 17 persones detingudes estiguem més convençudes". Els concentrats s'han dirigit ara a la manifestació convocada a les vuit a Girona.A Barcelona ja ha començat la protesta que s'ha convocat just davant de la comissaria de la policia espanyola a Via Laietana, una protesta promoguda pels CDR i la CUP. Per ara, mig milers de persones s'apleguen davant la prefectura amb crits de "Llibertat presos" i "Gent de Girona estem amb vosaltres". El diputat cupaire al Parlament Carles Riera assisteix a la concentració, així com l'exdiputada Mireia Vehñí i la regidora a l'Ajuntament de Barcelona Eulàlia Reguant.Durant la concentració a les portes de la prefectura, alguns fotoperiodistes han repetit el càntic "Llibertat d'expressió, policia no", després de la detenció d'avui del fotoperiodista Carles Palacio a Girona. La resta de manifestants els ha aplaudit i han respost amb el càntic "La premsa es defensa".Una hora després d'haver començat la concentració, els manifestants han desplegat una pancarta amb el lema "Contra la repressió, responem juntes" i han baixat per la Via Laietana amb crits de "lluitar, crear, poder popular".Sabadell ha estat també escenari de protesta contra les detencions però també per demanar la llibertat de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que ja fa un any i tres mesos que estan empresonats. A Manresa, 300 persones més han sortit al carrer per la mateixa causa.Arreu del país s'han convocat altres concentracions davant de subdelegacions del govern espanyol -com és el cas de Tarragona-, de comissaries de la policia estatal -Lleida- o davant dels ajuntaments, entre d'altres indrets.

