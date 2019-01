Dani Mateo tira d'ironia (i fa referència a l'exili independentista) per la petició de la Fiscalia

Y ahora qué hago con el piso de Bélgica? 🤡 https://t.co/aNpQ65u8mD — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 16 de gener de 2019

La Fiscalia de Madrid ha demanat al jutjat d'instrucció 47 de Madrid que arxivi les a cusacions obertes contra l'humorista Dani Mateo pels delictes d'ultratge a la bandera i odi. La causa sorgeix arran de la denúncia interposada per l'organització Alternativa Sindical de Policia per l'aparició de l'humorista del programa El Intermedio mocant-se amb la bandera espanyola.Mateo ha reaccionat aquest mateix dimecres a la petició del ministeri fiscal. Ho ha fet a través de Twitter i ha tirat d'ironia. L'humorista, a més, ha fet referència al procés català i a l'exili d'alguns dels líders independentistes a Bèlgica.El ministeri fiscal sosté que es tracta d'un "sketch d'humor satíric" amb "certa dosi de provocació" però que està emparat per la llibertat d'expressió. Per això, creu que no hi va haver ni una posada en escena "desafiant", ni una conducta violenta ni tampoc tenia un "contingut ofensiu". El passat 26 de novembre, Mateo es va negar a declarar davant del jutge A més, la Fiscalia emmarca l'acció de Mateo en un context de "crítica" des del mitjans de comunicació per cridar l'atenció i reconeix que tenia "certa dosi de provocació" però que en cap cas en donen les condicions per mantenir obertes les actuacions per un delicte d'ultratge a la bandera. I afegeix que aquesta certa provocació "està permesa per a la transmissió d'un missatge crític des de la perspectiva de la llibertat d'expressió".El fiscal també incideix en el context en que es va produir la situació. "Es tracta d'un sketch protagonitzat per un humorista, dins d'un programa de televisió d'humor satíric en torn a les notícies d'actualitat", recull l'escrit. Recorda que per parlar d'un delicte d'ultratge cal un "propòsit inequívoc de menystenir i ultratjar la bandera" i que en aquest cas no es donen aquests elements.

