Metges de Catalunya convoca una nova vaga a la sanitat concertada

Metges de Catalunya ha anunciat la convocatòria d’una nova vaga a la sanitat concertada entre els dies 18 i 22 de febrer. La vaga afectarà a més de 10.000 professionals de 53 hospitals, 86 equips d'atenció primària, 50 centres sociosanitaris i 25 de salut mental.El sindicat torna a plantejar aquesta aturada dos mesos després de l'anterior vaga argumentant que no hi ha hagut "cap voluntat de negociació" sobre les millores assistencials, laborals i retributives, ni per part de les patronals ni de Salut. Metges de Catalunya culpa al director del CatSalut, Adrià Comella, que hagi incomplert la seva paraula d'abordar el conflicte obert amb la sanitat concertada un cop acordat el pacte amb els metges d'atenció primària de l'ICS.El lema de la vaga tornarà a ser el mateix que el de l’anterior: "Som metges, som sanitat i volem qualitat", i manté les mateixes reivindicacions que la vaga de novembre : mesures per reduir la càrrega de treball i millorar la qualitat de l'assistència i millores laborals, professionals i retributives del personal facultatiu dels centres d'atenció primària i dels hospitals concertats.L'organització recorda que la sanitat concertada es considera pública a efectes de l'aplicació de les retallades. El CatSalut, continua, "no es pot desentendre del conflicte", ja que finança el 95% del pressupost de les entitats concertades i té la titularitat de l'àmplia majoria de consorcis i empreses.

