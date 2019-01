Prohibit construir a menys de 500 metres del litoral de la Costa Brava durant un any

Fre als projectes d'obres al litoral de la Costa Brava, entre Portbou i Blanes, durant, mínim, un any. Segons informa aquest dimecres TV3 , la Generalitat ha optat per suspendre les llicències de construcció que s'estan tramitant a tocar de la costa nord catalana. No hi haurà noves llicències i, les que estan en procés de tramitar-se, quedaran automàticament suspeses. Aquest moviment és fruit de la pressió en els darrers mesos de SOS Costa Brava La moratòria estarà vigent mentre el Departament de Territori i Sostenibilitat estudiï la viabilitat d'un nou pla director urbanístic. La batalla de les associacions costaneres se centra en evitar que es posin en marxa 250 projectes nous. O, el que és el mateix, torpedinar que es doni llum verda a la construcció de 30.000 habitatges nous.Els detalls concrets de la moratòria es coneixeran en la reunió extraordinària de la Comissió d'Urbanisme convocada per aquest dijous.

