Els regidors no adscrits de Barcelona també donen suport a a connexió del tramvia

La proposta de connexió del Trambaix i el Trambesòs ha guanyat dos suports just abans de sotmetre's a votació aquest dimecres a la Comissió de Mobilitat de l'Ajuntament. Els regidors no adscrits, Gerad Ardanuy i Juanjo Puigcorbé, han confirmat que votaran a favor de la connexió i de la demanda d'un nou model de gestió pública de la infraestructura, que es vogarà definitivament al ple del 25 de gener. La postura va en la línia de la mantinguda aquesta setmana per Bacelona en Comú i la CUP . Aquest dimecres a la tarda la Comissió d'Urbanisme votarà una proposta dels cupaires que demana un conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Barcelona i l'Autoritat del Transport Metropolità per avançar cap a la municipalització del servei de tramvies i per a l'execució de les obres de les dues fases de la Xarxa Tramviària Unificada.La proposta també demana una revisió i millora de les condicions de treball dels empleats del tramvia, revertir al sector públic els guanys corresponents per l'increment de passatgers, impedir l'increment de benefici de les actuals empreses privades concessionàries del servei i la reducció del període de concessió, que s'allarga fins al 2032.També demana al govern municipal la convocatòria d'una Taula Social per a la Gestió Pública del Tramvia que funcioni com a òrgan que permeti la participació i fiscalització dels moviments socials i entitats veïnals en el procés de municipalització del tramvia.Puigcorbé considera que la votació d'aquest dimecres a la comissió és el "primer esglaó" per desencallar la unió del tramvia i també ha defensat garantir-ne la titularitat pública.Amb el seu suport a la proposta, Puigcorbé canvia el seu sentit de vot respecte del darrer ple municipal en què es va sotmetre a votació la unió del tramvia, quan era regidor d'ERC. "Jo no he canviat de posició però els grups polítics voten conjuntament; ara que soc no adscrit tinc la llibertat de dir Sí", ha afirmat.Per la seva banda, Ardanuy ha demanat "superar el bloqueig" i espera que la proposta d'unir el tramvia s'aprovi per abordar nous reptes per la mobilitat sostenible a la ciutat. EN el seu cas, el regidor no adscrit mantindrà el sentit de vot respecte del ple de l'abril del 2018, quan ja va donar suport a la iniciativa.Els dos regidors no adscrits han comparegut al costat de la tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, que ha insistit en la necessitat de la connexió. La regidora ha tornat a posar l'accent en el suport ciutadà a la unió del tramvia, ta com reflecteix el darrer baròmetre municipal, i a la moció aprovada al Parlament per la unió del tramvia, a través dels consensos necessaris. La propsota votada a la cambra va rebre el suport de Ciutadans i ERC, que fins ara s'hi han oposat a l'Ajuntament.Després que el debat passi per la comissió d'Urbanisme, l'hora de la veritat arribarà el 25 de gener amb la celebració del Ple municipal.

