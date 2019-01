VÍDEOS L'alcaldessa de Girona diu que el policia instructor ha decidit les detencions sense motius

1/2 Davant la detenció de veïns i veïnes de Girona i els alcaldes @ignasisabater @danicornella, aquestes han sigut les declaracions al sortir de la comissaria de la @policia pic.twitter.com/bx1KgX4Hep — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 16 de gener de 2019



2/2 Exigim responsabilitats polítiques davant una actuació inadmissible i venjativa d'una persona pic.twitter.com/VROTjQxtFZ — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) 16 de gener de 2019

La batllessa de Girona s'ha presentat aquest matí davant la comissaria de la policia espanyola a Girona per exigir informació sobre les detencions dels batlles de Verges i Celrà i els activistes dels CDR i la Forja Jovent – amb que se sumen ja 11 detinguts – i assegura que això "demostra" que no hi ha un estat de dret i que demanarà responsabilitats, tal com ha fet saber en sengles vídeos des del seu compte de Twitter.

Cal recordar que aquest operatiu, sembla que decidit de forma unilateral per la policia espanyola i no pas per cap jutjat, es remunta als desordres públics arran dels fets de l'1 d'octubre, quan es van ocupar les vies de l'AVE, i que ja suma onze detinguts.

