Les dones del món rural constitueixen una associació per apoderar-se

👩‍🌾📝 Estem molt orgulloses d'anunciar que ha nascut oficialment l’Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya, un projecte que s'ha creat per donar veu a les dones del sector primari. Moltes gràcies a tots per fer-ho possible! https://t.co/q9RWTQF0bN — Associació de Dones del Món Rural (@DonesMonRural) 15 de enero de 2019

Neix l' Associació de Dones del Món Rural, Pageses i Ramaderes de Catalunya . L'agrupació pretén actuar com a altaveu per a les dones que treballen al sector primari -gairebé el 20%, segons dades de la Generalitat de Catalunya- i incidir també en les futures polítiques per tal de professionalitzar la seva activitat i apoderar un sector que, des de l'entitat, defineixen com a "vital" per a la situació social i econòmica de Catalunya.S'hi apleguen les dones que treballen als sectors agrícola, ramader, forestal i pesquer i es tracta d'una associació sense ànim de lucre, apolítica i no vinculada a cap sindicat. "Els primers objectius són donar visibilitat a la feina de les dones, defensar els seus interessos i necessitats, crear sinergies i millorar la igualtat d'oportunitats del sector", detalla un comunicat emès aquest dimecres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)