L'Ajuntament de Berga serà acusació popular en el cas de violència sexual a l'Escola de Música

L'Ajuntament de Berga es personarà com a acusació popular en el procés judicial que es derivi de la denúncia d'un presumpte cas de violència sexual a l'Escola Municipal de Música de Berga. Així ho ha anunciat l'alcaldessa inhabilitada, Montse Venturós, aquest dimecres. Venturós ha assegurat que l'ajuntament pren aquest pas "per garantir els drets de l'alumnat".Segons han explicat l'advocada de la denunciant, Júlia Humet, i l'advocada de l'Ajuntament de Berga, Carla Vall, els fets van passar fa anys, quan el professor treballava al centre i hauria mantingut relacions que se situarien presumptament en l'àmbit "de la violència sexual" com a mínim amb dues alumnes, una d'elles menors d'edat.El 2014 l'escola ja va tenir coneixement que el professor havia mantingut relacions de caràcter sexual amb dues alumnes, però aquestes eren majors d'edat en el moment d'explicar els fets i aparentment consentien les relacions. En aquell moment, el centre va fixar un codi ètic que prohibia aquest tipus de relacions amb l'alumnat.No obstant això, el desembre de 2017 les dues afectades van contactar amb la direcció del centre i una de les noies va posar en coneixement del centre que havia mantingut relacions amb l'educador abans, quan era menor de 16 anys. El centre va prescindir llavors dels serveis del professor. Paral·lelament, l'Ajuntament va traslladar tota la informació a la fiscalia perquè avalués els fets i iniciés una investigació.Les advocades han assegurat que el cas està en "una fase molt inicial" i que d'entrada només una de les noies ha denunciat. També han subratllat que el procés és "única i exclusivament contra la persona agressora", i no contra el centre. A més, han demanat als mitjans respectar la intimitat de les afectades. En aquest mateix sentit, Ajuntament de Berga i Escola Municipal de Música han aclarit que no han informat abans amb la voluntat de "respectar els terminis policials i judicials".A més de la noia que ja ha denunciat, l'Ajuntament no descarta que hi pugui haver més joves que es personin com a afectades ara que s'ha donat a conèixer el cas. "Les violències sexuals són agressions que moltes vegades es viuen en silenci", ha indicat Carla Vall. Per aquest motiu, l'ajuntament ha habilitat el correu electrònic [email protected] on s'hi pot dirigir qualsevol persona afectada o que tingui informació en relació al cas.Visiblement afectat, el director del centre, Xavier Llobet, ha explicat que "estan en estat de xoc". Els responsables del centre s'ha posat en mans d'especialistes i, en les últimes hores, s'ha reunit amb professorat i famílies per tal de fer-los arribar tota la informació disponible. "Hem reforçat totes les eines del professorat perquè puguin respondre correctament les qüestions que plantegin els alumnes", ha afegit Llobet."No hauríem imaginat mai que podríem tenir un cas així al nostre centre. Hem de fer pinya", ha lamentat Llobet. "Hem de vetllar perquè aquesta escola mantingui la dignitat i la trajectòria brillant que ha tingut durant aquests anys", ha manifestat Montse Venturós.Pendent d'ampliació

