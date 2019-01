​Foment destaca la inversió de 325 milions per a la xarxa valenciana de trens de Rodalies

El ministre de Foment, José Luís Ábalos, ha detallat aquest dimarts les inversions dels Pressupostos Generals de l'Estat i que ha qualificat com "els més avantatjosos" per al País Valencià en els darrers 15 anys, segons explica el Diari la Veu . De fet, ha xifrat en uns 433 milions d'euros l'augment del pressupost per a les infraestructures valencianes, en què la xarxa de Rodalies es veu especialment beneficiada, i ha atribuït aquest augment pressupostari als resultats de la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Ximo Puig.Així ho ha afirmat el ministre en una roda de premsa a València en la qual ha comparegut junt amb Puig i el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio, després de la trobada que han mantingut per a abordar els pressupostos. Prèviament, Ábalos s'ha reunit amb representants d'UGT, CCOO i la Confederació Empresarial Valenciana (CEV).Ábalos ha destacat que aquests pressupostos es posen al nivell dels de 2011, que inclús se superen en 15 milions. Entre les inversions més celebrades pel ministre destaquen els 325 milions que el govern espanyol vol destinar a la xarxa ferroviària de Rodalies. Aquesta inversió suposa un augment del 533,2% respecte a 2018. En aquesta línia, el ministre ha destacat l'elaboració de l'estudi per a la línia de Rodalies d'Alacant-Elx i la connexió amb l'aeroport de l'Altet.Sobre el Tren de la Costa, el projecte de pressupostos preveu la duplicació de la via entre Cullera i Gandia i en paral·lel continua amb l'estudi informatiu del tram Gandia-Oliva-Dénia de la línia València-Alacant.També ha destacat el ministre els 1.730 milions d'euros totals que es destinen al corredor mediterrani, dels quals Adif i Adif AV destinen al País Valencià 280,4 milions d'euros. En total, això suposa un augment del pressupost del 93% respecte a l'any 2018. No obstant això, l'augment de pressupost no vindrà acompanyat d'un escurçament dels terminis d'execució del corredor, tal com ha confirmat el ministre, que ha assegurat que els terminis actuals ja són "optimistes".La part del corredor mediterrani que més pressupost s'emporta és la connexió entre Castelló de la Plana i Vandellòs, dotada amb 114,2 milions d'euros. A aquesta partida segueix la connexió La Encina-Xàtiva-València, dotada amb un pressupost de 105,1 milions d'euros. Dins de la partida d'actuacions per a mercaderies d'Adif, s'ha destacat la dotació d'11,3 milions d'euros per al projecte d'accés ferroviari al Port de Sagunt.Aquest, però, no és l'únic corredor dotat de pressupost. Amb l'objectiu de donar "més ambició al projecte", els Pressupostos Generals de l'Estat doten amb 153,5 milions d'euros al corredor cantàbric-Mediterrani. D'eixos diners, 79,3 milions aniran destinats al tram Sagunt-Terol-Saragossa. En aquest sentit, Ábalos ha anunciat que està previst nomenar un coordinador per a aquest corredor, com també n'hi ha per al Mediterrani.Pel que fa als 38 milions d'euros compromesos per a l'Autoritat Metropolitana de Transport de València, que finalment no han entrat dins del projecte de pressupostos, Ábalos ha reiterat el compromís de la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, a acceptar les esmenes al respecte perquè finalment es pugui incloure. Puig ha disculpat l'absència d'aquesta partida en el projecte inicial i l'ha atribuïda a uns problemes tècnics que no ha volgut detallar. Al respecte, el ministre ha insistit que els pressupostos són un text obert i que encara es poden modificar coses.El ministre Ábalos ha celebrat que s'augmenti el pressupost per a totes les infraestructures de transport. Ha assegurat que l'augment d'inversions d'enguany al País Valencià es fa per a compensar els anys de maltractaments i d'infrafinançament que ha patit el territori. En aquest sentit, ha destacat la inversió que es farà des de Foment per a les carreteres valencianes, dotada de 232 milions d'euros, un 89,1% més que en els pressupostos de l'exercici anterior. En aquesta línia Ábalos ha destacat totes les actuacions referides a l'AP-7, que ha reiterat que serà gratuïta d'Alacant a Tarragona quan s'acabi la concessió i torni a ser pública.També ha destacat l'augment d'un 75,7% del pressupost per al transport ferroviari, un 21,4% per als ports, un 92,8% per als aeroports i un 17,5% per a vivenda. En definitiva, ha destacat que els pressupostos de 2019 són "els més avantatjosos" per al País Valencià. En total, Foment destinarà en 2019 un total de 1.033 milions d'euros al territori valencià, 433 milions més que l'any passat, per la qual cosa el País Valencià recupera i, fins i tot, supera els nivells d'inversió pública de 2011, any en què la inversió es va situar en 1.018 milions d'euros, segons ha subratllat el ministre.En aquesta línia, el representant del Ministeri de Foment ha asseverat que amb aquests comptes, Foment treballa per garantir una mobilitat sostenible, l'augment de la seguretat i el dret a l'habitatge digne i augmenta la inversió pública en conservació de carreteres, transport ferroviari, marítim i aeri, amb la finalitat d'allargar el cicle econòmic.El delegat del govern, Juan Carlos Fulgencio, ha estat l'encarregat de detallar totes les partides pressupostàries que queden fora de les competències de Foment i ha detallat que 6 de cada 10 euros pressupostats van destinats a despesa social. Ha defensat que un dels objectius d'aquests comptes és "saldar el deute pendent" amb el País Valencià. Entre altres aspectes, Fulgencio ha destacat la partida pressupostària destinada a subsidis per a aturats de més de 52 anys que, segons ha explicat, ajudarà 15.085 persones que ho necessiten.Per la seva banda, Puig ha destacat tant l'impuls social com les actuacions en infraestructures que plantegen els pressupostos de 2019, i ha celebrat que el País Valencià és la segona autonomia on més creix relativament la inversió. De fet ha celebrat que amb aquests pressupostos "el motor públic no estarà gripat pel passat" i ha destacat que són una mostra de "l'aliança efectiva" entre la Generalitat i el govern espanyol.Tant Fulgencio com Ábalos han demanat a la resta de forces polítiques que donen suport als Pressupostos Generals de l'Estat com un acte de "responsabilitat".

