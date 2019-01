​En llibertat els alcaldes de la CUP de Verges i Celrà, detinguts per la policia espanyola

L’advocat dels dos alcaldes, @ignasisabater i @danicornella denuncia a @elmonarac1 que "és una detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". Diu que li neguen l’entrada a comissaria: “M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà” https://t.co/wFEedls6TQ — RAC1 (@rac1) 16 de gener de 2019

L'alcalde de Verges (Baix Empordà), Ignasi Sabater, i el de Celrà (Gironès), Dani Cornellà, que han estat detinguts aquest dimecres a primera hora, conjuntament amb nou persones més en l'operació de la policia espanyola relacionada amb l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona l'aniversari de l'1-O, ja són en llibertat. Així ho ha confirmat la CUP, que ha precisat que els dos han sortit ja de la comissaria de Girona, on estaven retinguts. També han estat posats en llibertat altres detinguts, membres dels CDR locals.Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el jutjat d'instrucció 4 de Girona té oberta una causa, sense autor conegut, per aquests fets. A més, també afegeixen que el jutge no ha ordenat cap detenció. Les detencions, per tant, les ha practicat la policia espanyola per iniciativa pròpia. Els agents els acusen d'un presumpte delicte de desordres públics.A les portes de la comissaria de la policia espanyola a Girona s'hi han aplegat un centenar de persones per donar suport als arrestats.L'advocat de Sabater, Bemet Salellas, ha explicat a Catalunya Ràdio que els agents estaven esperant l'alcalde de Verges quan ha sortit de casa a primera hora del matí, cap a dos quarts de vuit. Segons ha dit, l'han detingut per desordres públics, tot i que desconeix per quins fets concrets. La formació també ignorava, a primera hora, els motius de la detenció.Salellas ha apuntat que hi ha hagut un "estira i arronsa" amb alguns veïns que han protestat per la detenció. Els CDR han cridat ha una una concentració de protesta davant la comissaria de Girona.Els diputats sobiranistes del parlament, els de JxCat, ERC, la CUP i els Comuns han abandonat les comissions del Parlament , en solidaritat amb els detinguts i "per la situació d'anormalitat democràtica i política que estem vivint".El president Quim Torra ha mostrat la seva solidaritat amb els detinguts : "Prou repressió. Prou criminalització. Llibertat", ha proclamat, en un missatge a Twitter. Prèviament, el president del Parlament, Roger Torrent, havia demanat també el final de la "repressió", i ha reclamat la "immediata posada en llibertat" dels detinguts.Salellas ha dit a RAC1 que es tracta d'una "detenció desproporcionada i injustificada per escarmentar". També ha explicat que la policia espanyola li ha negat l'entrada a la comissaria de Girona: "M’ha dit que no podia entrar fins que no parlés castellà".L'exdiputat de la CUP David Fernàndez ha apel·lat directament la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, via Twitter.

