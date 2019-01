Les persones amb TDAH tenen vuit vegades més probabilitats de consumir cànnabis

Un estudi internacional, liderat per l'equip de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions de la Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha identificat per primera vegada que les persones amb Trastorn per Dèficit d'Atenció i Hiperactivitat (TDAH) presenten 7,9 vegades més probabilitats de consumir cànnabis al llarg de la vida.En concret, l'estudi s'ha centrat en l'anàlisi del genoma complet de més de 85.000 participants i s'han descrit quatre regions genètiques compartides així com vincles causals entre aquestes dues condicions. Aquest treball ha estat publicat a la revista Molecular Psychiatry i premiat en el Congrés Anual de l' European Network of Hyperactivity Disorder sobre TDAH.El TDAH i el consum de cànnabis tenen una etiologia altament complexa, que implica una combinació de factors de risc genètics i ambientals. Diferents estudis realitzats en bessons demostren que el 75% del TDAH i del 40 al 50% del consum de cànnabis s'explica per factors genètics.A més, estudis longitudinals i transversals mostren que un diagnòstic de TDAH augmenta significativament el risc d'abús i dependència de substàncies en adolescents i adults, independentment de l'existència d'una altra patologia psiquiàtrica. De fet, la prevalença del trastorn per consum de substàncies és del 45% entre els adults amb TDAH, però fins al moment es desconeixien els factors que determinen aquesta relació.Pel que fa a l'aplicabilitat d'aquests resultats, la investigadora principal del grup de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del VHIR, Marta Ribasés, destaca que aquests resultats corroboren la relació temporal entre el TDAH i el consum de cànnabis en el futur. A més, assenyala que reforcen la necessitat de realitzar una prevenció del consum de cànnabis en el context del TDAH en intervencions clíniques i ressalten la necessitat que els estudis genètics futurs proporcionin informació sobre els mecanismes biològics subjacents en les dues condicions".

