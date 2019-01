May sobreviu a la moció de censura de Corbyn en una votació ajustada

Els esdeveniments se succeeixen amb gran rapidesa a Westminster. Després que, ahir, el Parlament rebutgés de forma clamorosa el pla de Theresa May per un Brexit acordat , la primera ministra ha hagut d'afrontar una moció de censura presentada pel líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn. Tal i com es preveia, la moció ha estat rebutjada per la cambra però per un resultat molt estret: 325 vots a 306. No s'esperava la seva derrota des del moment que els enemics interns de May en el camp de la dreta, des del sector euròfob de John Redwood i Boris Johnson, als unionistes nord-irlandesos del DUP, anunciessin ahir que donarien sport a May davant l'embat laborista.La sessió d'avui s'ha fet sota l'impacte del debat i votació d'ahir al vespre, que ha obert encara més interrogants . L'abast de la derrota (432 vots a 202) ha estat una ferida profunda en la primera ministra, a qui se li acaba el temps i l'autoritat, dins mateix dels seus propis rengles. Ara, la propera "estació" d'aquest viacrucis particular es produirà en els propers dies. May té fins dilluns per presentar un pla modificat i veure si pot aconseguir el suport d'alguns diputats conservadors que ahir li van negar el pa i la sal, i avui li han perdonat la vida per no acostar Corbyn al 10 de Downing Street. .

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)