El desdoblament del tren de Vic avança al ralentí

La inversió en infraestructures a l'Estat farà un salt important aquest 2019, segons els pressupostos presentats aquest divendres , els quals destinaran un major tros del pastís a Catalunya per intentar aconseguir l'imprescindible vot de l'independentisme per aprovar els comptes. El grup de Foment prioritza la inversió en la xarxa ferroviària per damunt de les altres, ja que aquesta rep el 73,7% de les inversions en infraestructures a Catalunya.Per a la renovació i millora o ampliació de la capacitat de les línies de Rodalies, els pressupostos contemplen 650,9 milions tant per a infraestructures, vies, electrificació, insta·lacions de seguretat i comunicacions com per a soterrament de vies. Aquí estan inclosos, per exemple, el desdoblament de la línia R3 entre Parets i La Garriga, així com l'ampliació de la capacitat de la línia 1 i de la línia 2, i els accessos a l'aeroport del Prat i millores a més de 25 estacions. També la integració urbana (soterrament de vies) de l'Hospitalet de Llobregat, Montcada i Reixac i Sant Feliu de Llobregat.Pel que fa al desdoblament de la R3, cal aclarir que els diners pressupostats no es destinaran per al projecte en si, el qual encara està les beceroles, sinó al condicionament previ de la catenària i les quatre estacions per a tenir-ho tot a punt per quan s’activin les obres de la doble via, segons ha explicat un portaveu de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif) a. O sigui, que el projecte seguirà un any més sense executar-se, i el govern espanyol (sigui del color que sigui) seguirà incomplint per enèsima vegada les seves promeses Les partides concretes que es contemplen als pressupostos són, en primer lloc, els treballs d'adequació de les instal·lacions de seguretat i comunicacions de les estacions de Parets del Vallès, Granollers-Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Garriga, que ja han sortit a licitació Segons afirmava fa uns dies Adif en un comunicat, les actuacions inclouen la posada en marxa i manteniment de diversos sistemes de senyalització, control del trànsit i detecció en aquestes estacions, a més de l'adaptació dels existents a les de Mollet-Santa Rosa i Figaró. També hi haurà actuacions pel que fa al sistema de comunicacions. El contracte té un pressupost de licitació total de gairebé 15,3 milions d'euros.A més, els pressupostos estatals inclouen la supressió de tres passos a nivells, dos a Granollers i un a la Garriga. L’actuació està valorada en 1,6 milions d’euros.En breu, tot i que encara no apareix als pressupostos, també hi ha prevista l’adaptació de la via i la catenària a les quatre estacions.Cal tenir en compte que totes aquestes obres tenen caràcter plurianual, amb la qual cosa la seva execució es pot allargar uns anys, encara que en el pressupost consti en un sol exercici. I que el projecte específic de desdoblament, encara no té data perquè és “molt complexe”, segons ha explicat un portaveu d'Adif.

