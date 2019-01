El regidor de Badalona José Téllez, condemnat a pagar 4.300 euros per agafar cartells de l'1-O

El regidor de Guanyem Badalona José Téllez ha estat condemnat per un delicte de desobediència pel jutjat d'instrucció 7 de Barcelona. Segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), haurà de pagar una multa de 4.380 euros. No obstant això, queda fora la petició d'inhabilitació durant sis mesos, tal com demanava la Fiscalia.Els fets pels quals Téllez va ser jutjat el passat 10 de gener van ocórrer el 25 de setembre del 2017, quan el regidor de Badalona va agafar, d'un cotxe de la Guàrdia Urbana, uns cartells sobre l'1-O. El ministeri fiscal demanava per a ell sis mesos de presó i sis més d'inhabilitació pública.Els fets van tenir lloc, concretament, al carrer Francesc Layret de Badalona, ja entrat el vespre, quan una unitat de la Guàrdia Urbana de Badalona va requisar uns cartells que un grup d'activistes d'Òmnium Cultural estava penjant amb el lema "Hola Europa". En aquell grup hi havia, entre d'altres, el president de l'entitat, l'avui empresonat Jordi Cuixart. Arran d'això, i després de parlar amb els agents municipals i els activistes, Téllez va prendre la decisió d'agafar els cartells i retornar-los als manifestants.Segons va explicar a la jutgessa, la voluntat d'aquest gest va ser "evitar un mal major", ja que hi havia tensió al carrer i l'actuació dels agents s'estava denunciant per "desmesurada". Téllez, doncs, va assegurar que "ho tornaria a fer de la mateixa manera i circumstància", i va denunciar que el rerefons del cas s'havia sobredimensionat per la presència, en aquell moment, del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, al lloc dels fets. L'episodi, a més, s'inclou en la causa que durant els propers dies es jutjarà al Suprem.Per altra banda, Téllez també va esgrimir que el paper de la Guàrdia Urbana com a policia judicial a les ordres de la Fiscalia era incorrecta, i va recordar que els cartells no portaven cap indicatiu relacionat amb l'1-O, sinó que esgrimien conceptes com "Hola República" i "Hola Europa". Aquest fet també va ser mantingut per bona part dels testimonis que van declarar al judici i que van defensar que eren formes de vehicular la llibertat d'expressió.La titular del jutjat d'instrucció 7 considera que hi ha prou prova per "destruir la presumpció d'innocència", i dona per certa bona part de l'escrit de la Fiscalia, així com les declaracions dels agents, que explicaven que havien estat escridassats per la ciutadania per realitzar la seva tasca.A més, considera que Téllez va actuar "amb un clar abús de poder" i va "faltar el respecte que mereix un agent de la policia local en l'exercici de les seves funcions". Encara més, en compliment del mandat com a policia judicial a les ordres de la Fiscalia.Segons la jutgessa, queden acreditades totes les actuacions que justifiquen el caràcter desobedient de Téllez. Entre altres fets, el d'introduir-se dins del cotxe de la Guàrdia Urbana quan els cartells ja havien estat requisats i l'acta finalitzada, tal com ell mateix va reconèixer i els testimonis també.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)